Поліцейську Ольгу Бриндас збила нетвереза водійка 4 місяці тому. Жінка була у вкрай важкому стані: масивна крововтрата, відкритий перелом гомілкової кістки, три переломи стегна, травма м'яких тканин обличчя та грудної клітки.

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Що розповідають про стан жінки медики

У Першому медичному об'єднані Львова пригадують, що найгірша ситуація була з ногою. Надважкий відкритий перелом з масивним дефектом м’яких тканин гомілки не залишав пацієнтці шансів – лише ампутація.

Проте, хірурги прийняли рішення ризикнути. Аби зберегти жінці ногу, вони застосували сучасну методику – трансплантацію її власних м'яких тканин з іншої ділянки тіла.

Нам вдалося пересадити необхідний для закриття дефекту масив тканин та відновити цілісність гомілкової кістки,

– розповів завідувач відділення №1 Гнат Герич.



Операція на нозі тривала 15 годин / Фото Першого медичного об'єднання



Хірург Гнат Герич разом із пацієнткою Ольгою / Фото Першого медичного об'єднання

Деталі страшної ДТП

Ользі – 25 років, вона живе і працює в Яворові. 29 травня поліцейська зайшла у міськраду у справах, коли вийшла, прямо на тротуарі на неї на всій швидкості налетів важкий позашляховик. Пригадує, що все сталося за секунду.

Згодом виявиться, що автом керувала п'яна водійка. Травми, які отримала поліцейська – були страшними.

Мені було боляче навіть лежати. Перші 6 тижнів не дозволяли навіть рухатися, аби таз зрісся. Боялася, що більше ніколи не зможу ходити,

– згадує Ольга.



Жінка щодня працювала з реабілітологом / Фото Першого медичного об'єднання

Лікарі кажуть, що дивувались цілеспрямованості пацієнтки – після складної операції, вона попри біль, виконувала всі настанови фахівців і на другий місяць після аварії, завдяки щоденній роботі з фізичними терапевтами, почала ходити на милицях.



Жінка вдячна лікарям, що вдалось врятувати ногу / Фото Першого медичного об'єднання

Ольга вже вдома. Повернулася до служби в поліції, вільний час проводить зі своєю 5-річною донечкою та коханим чоловіком.