Наразі в Україні спостерігається тенденція зростання захворюваності на COVID-19. За словами лікаря-інфекціоніста Володимира Курпіти, можна спрогнозувати, що десь до 10 - 12 вересня в нас може бути 3 – 3,5 тисячі нових випадків щодня.

Крім цього, важливо розмежовувати поняття "наскільки довго триватиме карантин" і "наскільки довго буде тривати епідемія". Про це колишній керівник Центру громадського здоров'я МОЗ розповів в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.

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Він зазначив, що в Україні насправді було 3 такі підйоми:

Наприкінці квітня – на початку травня;

Потім було невелике зниження. Однак у червні знову сталося підвищення, а в середині липня спостерігалося певне зменшення.

Зараз іде постійне підвищення. Відтак, до 10 – 12 вересня в Україні можуть фіксувати щодня 3 – 3,5 тисячі нових випадків інфікування.

Відтак на підставі цього можна вважати, що уряд намагатиметься контролювати ситуацію. І єдиним виходом, який вони наразі бачать, це є питання запровадження карантину.

Однак лікар-інфекціоніст наголосив, що з точки зору епідеміології, це не єдиний вихід. Але він найбільш зрозумілий для чиновників.

"Ба більше, він дозволяє використовувати певні зловживання на місцях, але це й також посилює соціальну напругу", – пояснив Володимир Курпіта.

Чому в березні – квітні карантин був жорсткішим

За словами колишнього керівника Центру громадського здоров'я МОЗ, цьому є декілька причин.

Насправді коли починалась епідемія, об'єктивно потрібно визнати, що було мало знань про вірус і мало зрозуміло, яким чином вірус буде поширюватися. Оскільки дані на той момент були з Китаю, і на підставі цього приймалися всі рішення,

– зазначив він.

Зараз інформації набагато більше, вона накопичилась з різних країн, зокрема, і з Європи й Америки. Через це до запровадження обмежувальних заходів ставлять дещо інакше.

До прикладу, остання заява ВООЗ, яка закликає не запроваджувати національних карантинів, але чітко слідкувати й управляти локальними обмеженнями. І це є свідченням того, що ці підходи змінюються.

Також однією з причин є збільшення кількості тестів і потужності тестування, тому що в Україні не було таких потужних лабораторій. "Сьогодні ми протестували майже 41 тисячу людей. Це, у порівнянні з березнем, дуже велике досягнення", – наголосив Володимир Курпіта.

Варто зважати і на психологічну втому від карантину. Оскільки є така дихотомія, коли людям з одного боку розповідають про жахи пандемії, а потім періодично фіксуються випадки, коли самі чиновники порушують карантин, чи коли не відбувається дотриманням певних правил.

І це викликає в людей недовіру до тих речей, які пропонує уряд.

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