Сейчас в Украине наблюдается тенденция роста заболеваемости COVID-19. По словам врача-инфекциониста Владимира Курпиты, можно спрогнозировать, что где-то до 10 – 12 сентября у нас может быть 3 – 3,5 тысячи новых случаев каждый день.

Кроме этого, важно разграничивать понятия "насколько долго продлится карантин" и "насколько долго будет длиться эпидемия". Об этом бывший руководитель Центра общественного здоровья Минздрава рассказал в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале.

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Он отметил, что в Украине на самом деле было 3 таких подъема:

В конце апреля – начале мая;

Затем было небольшое снижение. Однако в июне снова произошло повышение, а в середине июля наблюдалось некоторое уменьшение.

Сейчас идет постоянное повышение. Следовательно, к 10 – 12 сентября в Украине могут фиксировать каждый день 3 – 3,5 тысячи новых случаев инфицирования.

Поэтому на основании этого можно считать, что правительство будет пытаться контролировать ситуацию. И единственным выходом, который они сейчас видят, это вопрос введения карантина.

Однако врач-инфекционист отметил, что с точки зрения эпидемиологии, это не единственный выход. Но он наиболее понятен для чиновников.

"Более того, он позволяет использовать определенные злоупотребления на местах, но это также и усиливает социальную напряженность", – объяснил Владимир Курпита.

Почему в марте – апреле карантин был жестким

По словам бывшего руководителя Центра общественного здоровья Минздрава, этому есть несколько причин.

На самом деле когда начиналась эпидемия, объективно нужно признать, что было мало знаний о вирусе и мало понятно, каким образом вирус будет распространяться. Поскольку данные на тот момент были из Китая, и на основании этого принимались все решения,

– отметил он.

Сейчас информации гораздо больше, она накопилась из разных стран, в том числе и из Европы и Америки. Поэтому до введения ограничительных мер ставят несколько иначе.

К примеру, последнее заявление ВОЗ, которое призывает не вводить национальных карантинов, но четко следить и управлять локальными ограничениями. И это является свидетельством того, что эти подходы меняются.

Также одной из причин является увеличение количества тестов и мощности тестирования, потому что в Украине не было таких мощных лабораторий. "Сегодня мы протестировали почти 41 тысячу человек. Это, по сравнению с мартом, очень большое достижение", – подчеркнул Владимир Курпита.

Стоит учитывать и психологическую усталость от карантина. Поскольку такая дихотомия, когда людям с одной стороны рассказывают об ужасах пандемии, а затем периодически фиксируются случаи, когда сами чиновники нарушают карантин, или когда не происходит соблюдением определенных правил.

И это вызывает у людей недоверие к тем вещам, которые предлагает правительство.

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