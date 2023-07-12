"Війна активізувала питання": РНБО закликала ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу

Рада національної безпеки і оборони закликала Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс. Україна має застосувати найкращі і найефективніші медичні практики світу.

У РНБО зазначили, що держава зобов’язана дбати про створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування та зазначили, що медичний канабіс може бути ефективним для пацієнтів, які відчувають тяжкий біль у зв'язку зі захворюваннями.

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Законне використання медичного канабісу в лікувальних цілях – питання, яке обговорюються не вперше. Водночас доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами,

– зазначили у відомстві.

Війна активізувала питання

Там додали, що виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу.

Важливо! За даними МОЗ, таких препаратів зараз потребують понад 2 мільйони українців, і війна призводитиме до зростання кількості людей з психічними проблемами.

Законопроєкт № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає розширення доступу пацієнтів до ліків на основі медичного канабісу та полегшення терапії для певних хвороб і станів.

У РНБО додали, що законопроєкт розроблено на основі сучасних міжнародних досліджень та рекомендацій, що підтверджують можливість медичного застосування медичного канабісу у лікуванні.

Медичний канабіс ефективний і безпечний

Ба більше, наразі є багато наукових досліджень, а також висновки профільних міжнародних установ, які підтверджують терапевтичний ефект медичного канабісу та його ефективність у медичних цілях.

Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей,

– наголошують в РНБО.

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Відомство констатує, що контрольований обіг медичного канабісу вже є у понад 56 країнах світу, серед яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.

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