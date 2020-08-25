У Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України заявили, що від 26 серпня тимчасово припинять робити ПРЛ-тести на платній основі.

Через велике навантаження на персонал закладу, у Центрі не будуть робити ПЛР-тести на виявлення коронавірусу всім охочим, повідомляє пресслужба місцевого Лабцентру МОЗ.

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Раніше у Запорізькому Лабцентрі всім охочим можна було зробити ПЛР-тест на виявлення коронавірусу. Вартість такої процедури становила 574 гривні 14 копійок.

У зв’язку з реєстрацією великої кількості нових випадків захворювання на COVID-19 у Запорізькій області та суттєвим збільшенням обсягу лабораторних досліджень, які проводяться вірусологічною лабораторією в рамках організації протиепідемічних заходів, ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" вимушений тимчасово до стабілізації епідемічної ситуації припинити прийом осіб, які бажають пройти тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 методом ПЛР на платній основі,

– йдеться в повідомленні.

Тестування на коронавірусу продовжать робити лише тим людям, які мають направлення від сімейного лікаря або від медзакладу. Тобто людям, у яких підозрюють наявність коронавірусної інфекції.

Як альтернативу у Лабцентрі пропонують приватні клініки, які теж мають дозвіл на проведення ПЛР-тестувань.

Станом на 25 серпня, в Запорізькій області зареєстрували 1 377 хворих на коронавірус. 767 інфікованих вже одужали, але 24 пацієнти померли.