В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины заявили, что с 26 августа временно прекратят делать ПРЛ-тесты на платной основе.

Из-за большой нагрузки на персонал учреждения, в Центре не будут делать ПЦР-тесты на выявление коронавируса всем желающим, сообщает пресс-служба местного Лабцентра Минздрава.

К теме Не завышена ли цена на ПЦР-тесты в Украине: Антимонопольный комитет пообещал проверить

Ранее в Запорожском Лабцентре всем желающим можно было сделать ПЦР-тест на выявление коронавируса. Стоимость такой процедуры составляла 574 гривны 14 копеек.

В связи с регистрацией большого количества новых случаев заболевания COVID-19 в Запорожской области и существенным увеличением объема лабораторных исследований, которые проводятся вирусологической лабораторией в рамках организации противоэпидемических мероприятий, ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины" вынужден временно до стабилизации эпидемической ситуации прекратить прием лиц, желающих пройти тестирование на острую респираторную болезнь COVID-19 методом ПЦР на платной основе,

– говорится в сообщении.

Тестирование на коронавирус будут продолжат делать тем людям, у которых есть направление от семейного врача или от медучреждения. То есть людям, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции.

В качестве альтернативы в Лабцентре предлагают частные клиники, у которых есть разрешение на проведение ПЦР-тестирований.

По состоянию на 25 августа, в Запорожской области зарегистрировали 1 377 больных коронавирусом. 767 инфицированных уже выздоровели, но 24 пациента умерли.