Кулеба заявив, що Україна має отримати вакцину проти COVID-19 у першій черзі
Наразі немає точної інформації, коли вакцина проти COVID-19 надійде в Україну. Однак, попри те, що наша країна не належить до числа найбагатших країн світу, Україна не залишиться у другій половині світової черги.
Як сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наразі тема вакцини присутня на порядку денному. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Очільник МЗС заявив, що Україна не планує залишитися осторонь першої світової черги вакцинації. І це, на думку Кулеби, можна досягти завдяки двом елементам:
- активній участі в COVAX;
- дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими.
Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX, ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно. І щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину,
– наголосив Кулеба.
Водночас він додав, що поки рано говорити про конкретику, бо лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне
- Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня в Україні мали б бути готові усі відповідні документи.
- Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.
- В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть певним категоріям громадян.
- Першими доступ до вакцини отримають медики, військовослужбовці, соціальні працівники.
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