Наразі немає точної інформації, коли вакцина проти COVID-19 надійде в Україну. Однак, попри те, що наша країна не належить до числа найбагатших країн світу, Україна не залишиться у другій половині світової черги.

Як сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наразі тема вакцини присутня на порядку денному. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Важливо Трамп оголосив про початок вакцинації проти COVID-19 у США

Очільник МЗС заявив, що Україна не планує залишитися осторонь першої світової черги вакцинації. І це, на думку Кулеби, можна досягти завдяки двом елементам:

активній участі в COVAX;

дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими.

Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX, ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно. І щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину,

– наголосив Кулеба.

Водночас він додав, що поки рано говорити про конкретику, бо лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин.

Зверніть увагу! COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня в Україні мали б бути готові усі відповідні документи.

від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня в Україні мали б бути готові усі відповідні документи. Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

Поставка вакцини компанії очікують вже В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть певним категоріям громадян.

Однак в першу чергу щеплення робитимуть певним категоріям громадян. Першими доступ до вакцини отримають медики, військовослужбовці, соціальні працівники.