Пока нет точной информации, когда вакцина против COVID-19 поступит в Украину. Однако, несмотря на то, что наша страна не принадлежит к числу богатейших стран мира, Украина не останется во второй половине мировой очереди.

Как сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сейчас тема вакцины присутствует на повестке дня. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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Глава МИД заявил, что Украина не планирует остаться в стороне от Первой мировой очереди вакцинации. И этого, по мнению Кулебы, можно достичь благодаря двум элементам:

активное участие в COVAX;

дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми.

Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, потом к COVAX, мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. И чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину,

– подчеркнул Кулеба.

В то же время он добавил, что пока рано говорить о конкретике, потому что всего пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.

Обратите внимание! COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, находящимся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот перечень.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: главное

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. До 7 декабря в Украине должны быть готовы все соответствующие документы.

от коронавируса по инициативе COVAX. До 7 декабря в Украине должны быть готовы все соответствующие документы. Украина договорилась с компанией Pfizer . Поставку вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

. Поставку вакцины компании ожидают уже В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения . Однако в первую очередь прививки будут делать определенным категориям граждан.

. Однако в первую очередь прививки будут делать определенным категориям граждан. Первыми доступ к вакцине получат медики, военнослужащие, социальные работники.