Трагедія трапилася на минулих вихідних. Про це розповіла головна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук.
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У дитини був важкий перебіг хвороби
За словами Надії Оперчук, у хворої дитини був важкий перебіг коронавірусу. Причиною цього було супутнє захворювання дівчинки – у неї був діабет.
На вихідних сталася жахлива трагедія в одній сім’ї з міста Кропивницького. Від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби померла 13-річна дівчинка, що відносилась до групи ризику та мала супутнє хронічне захворювання: цукровий діабет,
– розповіла Оперчук.
Головна санітарна лікарка Кіровоградської області наголосила, що щеплення проти COVID-19 є єдиним методом запобігання важкому перебігу коронавірусу та закликала вакцинуватися.
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