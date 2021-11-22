Трагедія трапилася на минулих вихідних. Про це розповіла головна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук.

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У дитини був важкий перебіг хвороби

За словами Надії Оперчук, у хворої дитини був важкий перебіг коронавірусу. Причиною цього було супутнє захворювання дівчинки – у неї був діабет.

На вихідних сталася жахлива трагедія в одній сім’ї з міста Кропивницького. Від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби померла 13-річна дівчинка, що відносилась до групи ризику та мала супутнє хронічне захворювання: цукровий діабет,

– розповіла Оперчук.

Головна санітарна лікарка Кіровоградської області наголосила, що щеплення проти COVID-19 є єдиним методом запобігання важкому перебігу коронавірусу та закликала вакцинуватися.

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