Трагедия произошла в прошедшие выходные. Об этом рассказала главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук.

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У ребенка было тяжелое течение болезни

По словам Надежды Оперчук, у больного ребенка было тяжелое течение коронавируса. Причиной этого было сопутствующее заболевание девочки – у нее был диабет.

На выходных произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет,

– рассказала Оперчук.

Главный санитарный врач Кировоградской области подчеркнула, что прививка против COVID-19 является единственным методом предотвращения тяжелого течения коронавируса и призвала вакцинироваться.

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