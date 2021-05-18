Критичних затримок з постачанням Pfizer в Україну не було, – епідеміологиня

В Україну прибула друга партія вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer. Всі партії, які надходять, одразу розподіляють за національним планом вакцинації.
Їхня логістика чітко розписана за регіонами. Про це в ефірі повідомила епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград.
До теми В Україну прибула друга партія вакцини проти коронавірусу від Pfizer
В Україні немає провалу вакцинації
За її словами, Україна вклалася майже у всі закладені регламенти за планом, залишкових доз немає. А те, що залишається у резерві, потенційно можна використати для громадян, які записались в Дії.
Критичних затримок з постачанням Pfizer, як в інших державах, (в Україні – 24 канал) не було,
– наголосила Виноград.
Вона зауважила, що в Україну прийшов досить великий масив вакцин. "Ми спромоглись не тільки закрити план, але й виділити певну кількість доз для того, щоб закрити додаткові групи ризику, які виникають через навчальний процес", – відзначила епідеміологиня.Нагадаємо! Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в 5 етапів.
Незабаром буде мільйон вакцинованих українців
Процес вакцинації, як вважає Виноград, пришвидшуватиметься. Є перевагою те, що в Україні є різні види вакцин. "Завтра – післязавтра матимемо мільйон щеплених за короткий час проти 2 мільйонів підтверджених випадків зараження", – додала експертка.
Епідеміологиня Виноград розповіла про вакцинацію в Україні: дивіться відео
Коротко про вакцину Pfizer
Джерело: CNBC
- Ця вакцина є першою у світі, яка отримала схвалення від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.
- Ефективність Pfizer проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%, проти важкої – 100%.
- Для повної імунізації необхідно ввести 2 дози з інтервалом у 3 тижні.
- В Україну 18 травня доставили ще 122 тисяч доз препарату.
- До кінця тижня мають доставить ще 356 850 доз вакцини і розчинник для ін'єкцій.