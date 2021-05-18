Їхня логістика чітко розписана за регіонами. Про це в ефірі повідомила епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград.

До теми В Україну прибула друга партія вакцини проти коронавірусу від Pfizer

В Україні немає провалу вакцинації

За її словами, Україна вклалася майже у всі закладені регламенти за планом, залишкових доз немає. А те, що залишається у резерві, потенційно можна використати для громадян, які записались в Дії.

Критичних затримок з постачанням Pfizer, як в інших державах, (в Україні – 24 канал) не було,

– наголосила Виноград.

Вона зауважила, що в Україну прийшов досить великий масив вакцин. "Ми спромоглись не тільки закрити план, але й виділити певну кількість доз для того, щоб закрити додаткові групи ризику, які виникають через навчальний процес", – відзначила епідеміологиня.

Нагадаємо! Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в 5 етапів.

Незабаром буде мільйон вакцинованих українців

Процес вакцинації, як вважає Виноград, пришвидшуватиметься. Є перевагою те, що в Україні є різні види вакцин. "Завтра – післязавтра матимемо мільйон щеплених за короткий час проти 2 мільйонів підтверджених випадків зараження", – додала експертка.

Епідеміологиня Виноград розповіла про вакцинацію в Україні: дивіться відео

Коротко про вакцину Pfizer

Джерело: CNBC