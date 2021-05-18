Их логистика четко расписана по регионам. Об этом в эфире сообщила эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград.
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В Украине нет провала вакцинации
По ее словам, Украина уложилась почти во все заложенные регламенты по плану, остаточных доз нет. А то, что остается в резерве, потенциально можно использовать для граждан, которые записались в Дие.
Критических задержек с поставками Pfizer, как в других государствах, (в Украине – 24 канал) не было,
– отметила Виноград.
Она отметила, что в Украину пришел достаточно большой массив вакцин. "Мы смогли не только закрыть план, но и выделить определенное количество доз для того, чтобы закрыть дополнительные группы риска, которые возникают из-за учебного процесса", – отметила эпидемиолог.
Вскоре будет миллион вакцинированных украинцев
Процесс вакцинации, как считает Виноград, будет ускоряться. Есть преимуществом в том, что в Украине есть разные виды вакцин. "Завтра – послезавтра будем иметь миллион привитых за короткое время против 2 миллионов подтвержденных случаев заражения", – добавила эксперт.
Эпидемиолог Виноград рассказала о вакцинации в Украине: смотрите видео
Коротко о вакцине Pfizer
Источник: CNBC
- Эта вакцина является первой в мире, которая получила одобрение от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.
- Эффективность Pfizer против легкой формы коронавируса составляет 91,3%, против тяжелой – 100%.
- Для полной иммунизации необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели.
- В Украину 18 мая доставили еще 122 тысячи доз препарата.
- К концу недели должны доставит еще 356 850 доз вакцины и растворитель для инъекций.