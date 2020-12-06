Станом на 6 грудня у Збройних силах України на коронавірус хворіють 3 240 осіб. Загалом від початку епідемії одужали 7 899 пацієнтів. На жаль, за увесь час 29 людей померли.

Про поточну коронавірусну ситуацію у ЗСУ повідомило Командування Медичних сил. За їхніми даними, за минулу добу зафіксували 93 нових випадки. Водночас госпіталізували 8 осіб, а на лікуванні вдома перебувають 85 військових і працівників ЗСУ.

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Крім того, на ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 473 особи. У 75 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчих три доби.

У яких медзакладах перебувають інфіковані

59 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці.

Національний військово-медичний клінічний центр, Військово-медичий клінічний центр Західного регіону, Хмельницький, Луцький і Миколаївський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Бердянська міська клінічна лікарня– 1 військовослужбовець.

Стан здоров’я усіх пацієнтів – задовільний. У медичному штабі запевняють, що вони отримують необхідне лікування.

Де та скільки представників ЗСУ лікується вдома під наглядом медиків

Київська область – 54 військовослужбовці та 9 працівників ЗСУ.

Львівська область – 13 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.

Вінницька область – 2 військовослужбовці.

Закарпатська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ.

Хмельницька, Херсонська та Дніпропетровська області – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я цих пацієнтів – задовільний. Можна спостерігати легкий перебіг захворювання.

У Командуванні Медсил підкреслили, що найчастіше військові та працівники ЗСУ інфікуються під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними). Щоправда, останні здебільшого не входять до кола осіб, з яким вони спілкуються щодня або мешкають.

Також тут закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

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