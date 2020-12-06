По состоянию на 6 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 3 240 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 7 899 пациентов. К сожалению, за все время 29 человек умерли.

О текущей коронавирусной ситуации в ВСУ сообщило Командование Медицинских сил. По их данным, за минувшие сутки зафиксировали 93 новых случая. В то же время госпитализировали 8 человек, а на лечении дома находятся 85 военных и работников ВСУ.

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Кроме того, на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 473 человека. У 75 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

В каких медучреждениях находятся инфицированные

59 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих.

Национальный военно-медицинский клинический центр, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Хмельницкий, Луцкий и Николаевский военные госпитали – по 1 военнослужащему.

Бердянская городская клиническая больница – 1 военнослужащий.

Состояние здоровья всех пациентов – удовлетворительное. В медицинском штабе уверяют, что они получают необходимое лечение.

Где и сколько представителей ВСУ лечится дома под наблюдением медиков

Киевская область – 54 военнослужащих и 9 работников ВСУ.

Львовская область – 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ.

Винницкая область – 2 военнослужащих.

Закарпатская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.

Хмельницкая, Херсонская и Днепропетровская области – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья этих пациентов – удовлетворительное. Можно наблюдать легкое течение заболевания.

В командовании Медсил подчеркнули, что чаще всего военные и работники ВСУ инфицируются во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными). Правда, последние части не входят в круг лиц, с которыми они общаются ежедневно или живут.

Также здесь призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены.

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