Почти 100 новых случаев: свежие данные о ковидной ситуации в ВСУ
По состоянию на 6 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 3 240 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 7 899 пациентов. К сожалению, за все время 29 человек умерли.
О текущей коронавирусной ситуации в ВСУ сообщило Командование Медицинских сил. По их данным, за минувшие сутки зафиксировали 93 новых случая. В то же время госпитализировали 8 человек, а на лечении дома находятся 85 военных и работников ВСУ.
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Кроме того, на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 473 человека. У 75 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.
В каких медучреждениях находятся инфицированные
- 59 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих.
- Национальный военно-медицинский клинический центр, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Хмельницкий, Луцкий и Николаевский военные госпитали – по 1 военнослужащему.
- Бердянская городская клиническая больница – 1 военнослужащий.
Состояние здоровья всех пациентов – удовлетворительное. В медицинском штабе уверяют, что они получают необходимое лечение.
Где и сколько представителей ВСУ лечится дома под наблюдением медиков
- Киевская область – 54 военнослужащих и 9 работников ВСУ.
- Львовская область – 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ.
- Винницкая область – 2 военнослужащих.
- Закарпатская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.
- Хмельницкая, Херсонская и Днепропетровская области – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья этих пациентов – удовлетворительное. Можно наблюдать легкое течение заболевания.
В командовании Медсил подчеркнули, что чаще всего военные и работники ВСУ инфицируются во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными). Правда, последние части не входят в круг лиц, с которыми они общаются ежедневно или живут.
Также здесь призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены.
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