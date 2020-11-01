За минулу добу у Збройних силах України виявили 112 нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 1 листопада від коронавірусу лікується 1701 військовий та працівник ЗСУ.

На жаль, у лавах Збройних сил України зареєстрували ще одну смерть внаслідок коронавірусної інфекції. Загалом від початку пандемії померло 17 українських військових, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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31 жовтня помер працівник ЗС України. Ще 13 жовтня його госпіталізували до клінічної лікарні міста Одеси. 18 числа того ж місяця ПЛР-тестування підтвердило наявність вірусу SARS-CoV-2 в організмі.

Через погіршення стану здоров'я пацієнта, 22 жовтня його перевели до відділення реанімації та інтенсивної терапії інфекційних хворих. Попри усі вжиті заходи лікарів, 31 жовтня стан хворого різко погіршився – інтенсивна терапія не дала позитивного результату. Відомо, що працівник ЗС мав супутні хронічні захворювання.

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Від початку пандемії коронавірус подолали 4 146 військових. Зі 1 701 активного хворого, 112 зареєстрували за минулу добу.

Ще 452 людини перебувають на ізоляції та самоізоляції. У 84 з них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.

Зі 112 нових пацієнтів, 21 госпіталізували до лікарень:

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 4 військовослужбовці;

Чернігівський військовий госпіталь – 10 військовослужбовців;

Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;

59 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Маріупольський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Ще 91 пацієнт лікується вдома під наглядом медичної служби. У пресслужбі зазначили, що стан здоров'я цих хворих задовільний, адже у них легкий перебіг захворювання.

У командуванні Медичних сил ЗСУ зазначають, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.