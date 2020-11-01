За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 1 ноября от коронавируса лечится 1701 военный и работник ВСУ.

К сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали еще одну смерть в результате коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии умерло 17 украинских военных, сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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31 октября скончался работник ВС Украины. Еще 13 октября его госпитализировали в клиническую больницу города Одессы. 18 числа того же месяца ПЦР-тестирование подтвердило наличие вируса SARS-CoV-2 в организме.

Из-за ухудшения состояния здоровья пациента, 22 октября его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционных больных. Несмотря на все принятые меры врачей, 31 октября состояние больного резко ухудшилось – интенсивная терапия не дала положительного результата. Известно, что работник ВС имел сопутствующие хронические заболевания.

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С начала пандемии коронавирус преодолели 4 146 военных. Из 1 701 активного больного, 112 зарегистрировали за минувшие сутки.

Еще 452 человека находятся на изоляции и самоизоляции. У 84 из них срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.

За 112 новых пациентов, 21 госпитализировали в больницы:

Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 4 военнослужащих;

Черниговский военный госпиталь – 10 военнослужащих;

Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

59 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Мариупольский военный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Еще 91 пациент лечится дома под наблюдением медицинской службы. В пресс-службе отметили, что состояние здоровья этих больных удовлетворительное, ведь у них легкое течение заболевания.

В командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.