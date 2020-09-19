У Великій Британії заявили про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Франція та Іспанія 18 вересня оголосили про найбільшу кількість нових інфікованих коронавірусом за весь час пандемії у світі – понад 13 та 14 тисяч відповідно.

Велика Британія: друга хвиля

Прем'єр Борис Джонсон заявив, що у Великій Британії починається друга хвиля епідемії коронавірусу, пише Інтерфакс-Україна.

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Зараз ми стикаємося з другою хвилею. Боюся, вона абсолютно неминуча,

– заявив Джонсон.

Водночас політик заспокоїв британців:

Влада "тримає ситуацію під контролем" і "не хоче запроваджувати масштабніші заходи ізоляції".

Школи намагатимуться тримати відкритими, а економіку розвивати "наскільки це можливо".

До слова, у Британії вже запровадили додаткові обмеження: наприклад, заборонили людям збиратися у групи понад 6 осіб. Нових інфікованих у країні за минулу добу виявили 4322.

Джонсон додав, що нова хвиля COVID-19 також почалася "у Франції, в Іспанії, по всій Європі".

Франція та Іспанія: сумні рекорди

Поширення коронавірусу в Європі набирає обертів. Про це пишуть BFMTV та El Pais.

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У Франції повідомили, що протягом доби виявили 13 215 нових хворих на COVID-19. Від початку пандемії у країні зафіксували майже 430 тисяч інфікованих.

В Іспанії за добу – 14 389 нових хворих. Причому з них понад 5 тисяч – у столиці країни Мадриді. Місто вже починає запроваджувати суворі карантинні обмеження в окремих районах.

Цікаво, що у Швеції, яка не запроваджувала суворий карантин від початку пандемії, зараз темпи поширення коронавірусу – одні з найнижчих у Європі (щодня приблизно по 300 нових інфікованих).

Загалом у світі коронавірус фіксували у понад 30 мільйонів людей. 22 мільйони вже одужали, 950 тисяч – померли.