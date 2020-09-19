Коронавірус у Європі набирає обертів: у Франції, Іспанії та Великій Британії б'ють на сполох
У Великій Британії заявили про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Франція та Іспанія 18 вересня оголосили про найбільшу кількість нових інфікованих коронавірусом за весь час пандемії у світі – понад 13 та 14 тисяч відповідно.
Велика Британія: друга хвиля
Прем'єр Борис Джонсон заявив, що у Великій Британії починається друга хвиля епідемії коронавірусу, пише Інтерфакс-Україна.
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Зараз ми стикаємося з другою хвилею. Боюся, вона абсолютно неминуча,
– заявив Джонсон.
Водночас політик заспокоїв британців:
- Влада "тримає ситуацію під контролем" і "не хоче запроваджувати масштабніші заходи ізоляції".
- Школи намагатимуться тримати відкритими, а економіку розвивати "наскільки це можливо".
Джонсон додав, що нова хвиля COVID-19 також почалася "у Франції, в Іспанії, по всій Європі".
Франція та Іспанія: сумні рекорди
Поширення коронавірусу в Європі набирає обертів. Про це пишуть BFMTV та El Pais.
До теми Ізраїль оголосив жорсткий карантин на три тижні через COVID-19
У Франції повідомили, що протягом доби виявили 13 215 нових хворих на COVID-19. Від початку пандемії у країні зафіксували майже 430 тисяч інфікованих.
В Іспанії за добу – 14 389 нових хворих. Причому з них понад 5 тисяч – у столиці країни Мадриді. Місто вже починає запроваджувати суворі карантинні обмеження в окремих районах.
- Цікаво, що у Швеції, яка не запроваджувала суворий карантин від початку пандемії, зараз темпи поширення коронавірусу – одні з найнижчих у Європі (щодня приблизно по 300 нових інфікованих).