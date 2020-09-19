В Великобритании заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса. Франция и Испания 18 сентября объявили о наибольшем количестве новых инфицированных коронавирусом за все время пандемии в мире – более 13 и 14 тысяч соответственно.

Великобритания: вторая волна

Премьер Борис Джонсон заявил, что в Великобритании начинается вторая волна эпидемии коронавируса, пишет Интерфакс-Украина .

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Сейчас мы сталкиваемся со второй волной. Боюсь, она абсолютно неизбежна,

– заявил Джонсон.

В то же время политик успокоил британцев:

Власть "держит ситуацию под контролем" и "не хочет вводить масштабные меры изоляции".

Школы будут пытаться держать открытыми, а экономику развивать "насколько это возможно".

К слову, в Британии уже ввели дополнительные ограничения: например, запретили людям собираться в группы более 6 человек. Новых инфицированных в стране за минувшие сутки обнаружили 4 322.

Джонсон добавил, что новая волна COVID-19 также началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".

Франция и Испания: печальные рекорды

Распространение коронавируса в Европе набирает обороты. Об этом пишут BFMTV и El Pais .

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Во Франции сообщили, что в течение суток обнаружили 13 215 новых больных COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали почти 430 тысяч инфицированных.

В Испании за сутки – 14 389 новых больных. Причем из них более 5 тысяч – в столице страны Мадриде. Город уже начинает вводить строгие карантинные ограничения в отдельных районах.

Интересно, что в Швеции, который не вводила строгий карантин от начала пандемии, сейчас темпы распространения коронавируса – одни из самых низких в Европе (ежедневно примерно по 300 новых инфицированных).