Коронавирус в Европе набирает обороты: во Франции, Испании и Великобритании бьют тревогу
В Великобритании заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса. Франция и Испания 18 сентября объявили о наибольшем количестве новых инфицированных коронавирусом за все время пандемии в мире – более 13 и 14 тысяч соответственно.
Великобритания: вторая волна
Премьер Борис Джонсон заявил, что в Великобритании начинается вторая волна эпидемии коронавируса, пишет Интерфакс-Украина.
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Сейчас мы сталкиваемся со второй волной. Боюсь, она абсолютно неизбежна,
– заявил Джонсон.
В то же время политик успокоил британцев:
- Власть "держит ситуацию под контролем" и "не хочет вводить масштабные меры изоляции".
- Школы будут пытаться держать открытыми, а экономику развивать "насколько это возможно".
Джонсон добавил, что новая волна COVID-19 также началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".
Франция и Испания: печальные рекорды
Распространение коронавируса в Европе набирает обороты. Об этом пишут BFMTV и El Pais.
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Во Франции сообщили, что в течение суток обнаружили 13 215 новых больных COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали почти 430 тысяч инфицированных.
В Испании за сутки – 14 389 новых больных. Причем из них более 5 тысяч – в столице страны Мадриде. Город уже начинает вводить строгие карантинные ограничения в отдельных районах.
- Интересно, что в Швеции, который не вводила строгий карантин от начала пандемии, сейчас темпы распространения коронавируса – одни из самых низких в Европе (ежедневно примерно по 300 новых инфицированных).