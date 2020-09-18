Израиль объявил жесткий карантин на три недели из-за COVID-19
В Израиле начался второй общенациональный локдаун, который продлится не менее трех недель – до 11 октября.
Об этом пишет Times of Israel. Общенациональная изоляция уже началась 18 сентября в 14:00 и продлится до 9 октября.
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На этот период придется иудейский праздник нового года Рош ха-Шана, который празднуют 18-20 сентября.
За соблюдением карантинных ограничений будут следить около 7 тысяч полицейских и солдат, а также сотрудники муниципалитетов.
Штрафы за нарушения для физических лиц составят 145 долларов для юридических – 1450 долларов.
В чем заключается карантин в Израиле
- частным предприятиям запрещено принимать клиентов;
- закрываются школы и торговые центры;
- супермаркеты и аптеки продолжают работу;
- люди должны не отходить от своего дома на расстояние более 1 км, за исключением случаев покупки продуктов питания или лекарств, поездки на работу, участии в протестах и покупке основных средств ухода за домашними животными;
- разрешено присутствовать на похоронах и церемониях обрезания,
- заниматься физическими упражнениями и рядом других видов деятельности (при условии соблюдения строгих ограничений).
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