В Израиле начался второй общенациональный локдаун, который продлится не менее трех недель – до 11 октября.

Об этом пишет Times of Israel. Общенациональная изоляция уже началась 18 сентября в 14:00 и продлится до 9 октября.

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На этот период придется иудейский праздник нового года Рош ха-Шана, который празднуют 18-20 сентября.

За соблюдением карантинных ограничений будут следить около 7 тысяч полицейских и солдат, а также сотрудники муниципалитетов.

Штрафы за нарушения для физических лиц составят 145 долларов для юридических – 1450 долларов.

В чем заключается карантин в Израиле