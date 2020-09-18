В Ізраїлі почався другий загальнонаціональний локдаун, який триватиме не менше трьох тижнів – до 11 жовтня.

Про це пише Times of Israel. Загальнонаціональна ізоляція вже почалася 18 вересня о 14:00 і триватиме до 9 жовтня.

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На цей період припаде юдейське свято нового року Рош га-Шана, яке святкують 18-20 вересня.

За дотриманням карантинних обмежень будуть стежити близько 7 тисяч поліцейських і солдатів, а також співробітники муніципалітетів.

Штрафи за порушення для фізичних осіб становитимуть 145 доларів для юридичних – 1450 доларів .

У чому полягає карантин в Ізраїлі