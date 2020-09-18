Ізраїль оголосив жорсткий карантин на три тижні через COVID-19
В Ізраїлі почався другий загальнонаціональний локдаун, який триватиме не менше трьох тижнів – до 11 жовтня.
Про це пише Times of Israel. Загальнонаціональна ізоляція вже почалася 18 вересня о 14:00 і триватиме до 9 жовтня.
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На цей період припаде юдейське свято нового року Рош га-Шана, яке святкують 18-20 вересня.
За дотриманням карантинних обмежень будуть стежити близько 7 тисяч поліцейських і солдатів, а також співробітники муніципалітетів.
Штрафи за порушення для фізичних осіб становитимуть 145 доларів для юридичних – 1450 доларів .
У чому полягає карантин в Ізраїлі
- приватним підприємствам заборонено приймати клієнтів;
- закриваються школи і торгові центри;
- супермаркети та аптеки продовжують роботу;
- люди повинні не відходити від свого будинку на відстань понад 1 км, за винятком випадків купівлі продуктів харчування або ліків, поїздки на роботу, участі в протестах та купівлі основних засобів догляду за домашніми тваринами;
- дозволено бути присутнім на похоронах і церемоніях обрізання,
- займатися фізичними вправами і низкою інших видів діяльності (за умови дотримання суворих обмежень).
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