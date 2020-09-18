У Болівії промисловий відбілювач видають за "чудо-ліки" від коронавірусу. Через вживання відбілювача вже зафіксовано численні випадки ураження та один летальний випадок.

Про це повідомляє видання Business Insider. У Болівії проводять масштабну кампанію з легалізації діоксиду хлору як ліків проти COVID-19, попри масові отруєння і появу жертв.

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Крім того, болівійський парламент навіть ухвалив закон, який визнав цю отруту "ліками". Адвокати речовини називають її "Чудо-мінеральним розчином" (MMS).

Президент Болівії відмовився підписати ухвалений парламентом законопроєкт. Тому згодом його розгляне Верховний суд.

Хто пропагує вживання відбілювача

На захист відбілювача виступили прихильники MMS – широка глобальна мережа прихильників теорії змови й альтернативної медицини. Вони без жодних доказів наполягають, що відбілювач нібито може лікувати будь-яку хворобу.

Інфраструктура охорони здоров'я у Болівії дуже слабка, тому обіцянки "швидкого одужання" великою популярністю серед місцевого населення.

Реакція медиків

Болівійські лікарі розповіли про величезний наплив пацієнтів, які постраждали від вживання діоксиду хлору. Також вони також надали знімки стравоходу, пошкодженого небезпечною речовиною.

Однак виробництво MMS як ліків проти коронавірусу вже розпочалося в університетських лабораторіях.