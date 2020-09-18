В Боливии промышленный отбеливатель выдают за "чудо-лекарства" от коронавируса. Из-за употребления отбеливателя уже зафиксированы многочисленные случаи поражения и один летальный случай.

Об этом сообщает издание Business Insider. В Боливии проводят масштабную кампанию по легализации диоксида хлора в качестве лекарства против COVID-19, несмотря на массовые отравления и появление жертв.

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Кроме того, боливийский парламент даже принял закон, который признал этот яд "лекарством". Адвокаты вещества называют его "Чудо-минеральным раствором" (MMS).

Президент Боливии отказался подписать принятый парламентом законопроект. Поэтому впоследствии его рассмотрит Верховный суд.

Кто пропагандирует употребление отбеливателя

В защиту отбеливателя выступили сторонники MMS – широкая глобальная сеть сторонников теории заговора и альтернативной медицины. Они без всяких доказательств настаивают, что отбеливатель якобы может лечить любую болезнь.

Инфраструктура здравоохранения в Боливии очень слабая, поэтому обещания "скорейшего выздоровления" пользуются большой популярностью среди местного населения.

Реакция медиков

Боливийские врачи рассказали об огромном наплыве пациентов, пострадавших от употребления диоксида хлора. Также они предоставили снимки пищевода, поврежденного опасным веществом.

Однако производство MMS в качестве лекарства против коронавируса уже началось в университетских лабораториях.