Пандемія коронавірус забрала життя понад 700 000 осіб у всьому світі відтоді, як вона вперше з'явилася в Китаї в грудні.

Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

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Всього за час пандемії померло 701 027 людей. Одужало 11 155 926, всього захворіло 18 560 630 осіб.

Лише за минулу добу, 4 серпня, від ускладнень, викликаних вірусом, померли 6 298 осіб.

Європа – найбільш постраждалий регіон, де загинуло понад 200 тисяч осіб. Майже половина смертей, зареєстрованих у всьому світі, сталася в чотирьох найбільш постраждалих країнах: США (156 830), Бразилії (95 819), Мексиці (48 869) і Великобританії (46 295).



Від коронавірусу померло понад 700 тисяч людей / Фото: coronavirus.jhu.edu

Різкий стрибок

З 26 травня кількість смертей від коронавірусу COVID-19 збільшилася вдвічі, і всього за три тижні було зареєстровано близько 100 000 смертей.

Підрахунки, ймовірно, показують лише невелику частину фактичного числа інфекцій. Багато країн тестують тільки симптоматичні або найбільш серйозні випадки.