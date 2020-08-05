Пандемия коронавируса унесла жизни более 700 000 человек во всем мире с тех пор, как она впервые появилась в Китае в декабре.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Всего за время пандемии умерли 701 027 человек. Выздоровели 11 155 926, всего заболело 18 560 630 человек.

Только за минувшие сутки, 4 августа, от осложнений, вызванных вирусом, умерли 6 298 человек.

Европа – наиболее пострадавший регион, где погибло более 200 тысяч человек. Почти половина смертей, зарегистрированных во всем мире, произошла в четырех наиболее пострадавших странах: США (156 830), Бразилии (95 819), Мексике (48 869) и Великобритании (46 295).

От коронавируса умерло свыше 700 тысяч человек / Фото: coronavirus.jhu.edu

Резкий скачок

С 26 мая количество смертей от коронавируса COVID-19 увеличилось вдвое, и всего за три недели было зарегистрировано около 100 000 смертей.

Подсчеты, вероятно, показывают лишь небольшую часть фактического числа инфекций. Много стран тестируют только симптоматические или наиболее серьезные случаи.