Новини про коронавірус 6 серпня: антирекорд в Україні, спалах у міській лікарні в Херсоні
В Україні зареєстрували рекордний добовий приріст хворих на коронавірус. У Херсоні через спалах COVID-19 закрили міську лікарню. У Бразилії через пандемію відмовилися від святкування Нового року. У Німеччині знову спалахну COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 6 серпня
Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні зареєстрували черговий антирекорд. Кількість хворих різко збільшилась на 1 318. Найбільше хворих від учора виявили у Львівській області (+197) і у місті Києві (+180).
Днем раніше Новини про коронавірус 5 серпня: спалах на Харківщині, вплив COVID-19 на психічне здоров'я
За останній день в Україні провели 37 489 тестів на коронавірус, 17 976 з яких методом ПЛР, а ще 19 513 методом ІФА.
На жаль, впродовж минулої доби зареєстрували 31 летальний випадок серед пацієнтів з COVID-19.
Статистика поширення коронавірусу по областях
- Львівська область – 10 420 (+197)
- Київ – 8992 (+180)
- Рівненська область – 6538 (+96)
- Чернівецька область – 6383 (+85)
- Закарпатська область – 5539 (+77)
- Івано-Франківська область – 5295 (+127)
- Харківська область – 4381 (+142)
- Волинська область – 4108 (+44)
- Київська область – 3980 (+38)
- Одеська область – 3748 (+110)
- Тернопільська область – 3177 (+28)
- Вінницька область – 2898 (+18)
- Житомирська область – 2036 (+27)
- Дніпропетровська область – 1492 (+18)
- Хмельницька область – 1257 (+25)
- Черкаська область – 969 (+10)
- Донецька область – 941 (+15)
- Чернігівська область – 937 (+17)
- Запорізька область – 890 (+19)
- Кіровоградська область – 713 (+2)
- Миколаївська область – 666 (+8)
- Сумська область – 594 (+24)
- Полтавська область – 477 (+5)
- Херсонська область – 242 (+6)
- Луганська область – 135
Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями
- Львівська область – 283 (+8)
- Чернівецька область – 220
- Закарпатська область – 212 (+2)
- Івано-Франківська область – 148 (+3)
- Київ – 142 (+3)
- Харківська область – 136
- Рівненська область – 101 (+1)
- Волинська область – 89 (+1)
- Київська область – 67 (+1)
- Одеська область – 62 (+8)
- Вінницька область – 57 (+2)
- Тернопільська область – 40
- Житомирська область – 40
- Черкаська область – 37
- Кіровоградська область – 36
- Дніпропетровська область – 31 (+1)
- Хмельницька область – 25
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 18
- Полтавська область – 15
- Миколаївська область – 14
- Донецька область – 13 (+1)
- Сумська область – 8
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
- Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу коронавірус діагностували 34 військовослужбовцям. Наразі у ЗСУ хворіють 265 людей. Втім, від початку пандемії 651 військовий вже подолав коронавірус. На ізоляції та самоізоляції перебувають 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162. На жаль, 5 інфікованих COVID-19 військових померли.
- COVID-19 серед українських медиків: впродовж минулої доби коронавірус виявили у 65 медиків. Загалом, від початку поширення інфекції в Україні серед медпрацівників зареєстрували 8 985 випадків зараження коронавірусом. Відомо, що 43 з них померли під час перебігу хвороби. Натомість понад 6 713 медиків вже одужали й повернулись до роботи.
Головні новини про коронавірус в Україні
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 6 серпня 10 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину. У трьох областей не відповідають нормам два показники. У Чернівецькій області – одразу три.
Не готові до послаблень:
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Одеська область,
- Рівненська область,
- Харківська область,
- Хмельницька область,
- Чернівецька область,
- Чернігівська область.
Показники для послаблення карантину в регіонах / Інфографіка МОЗ
На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили COVID-19
На флагмані українських Військово-морських сил – фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" – зафіксували випадок коронавірусу. Моряків відправили на карантин. Інфекцію виявили в одного з моряків ще 3 серпня. Приблизно 30 моряків наразі перебувають на ізоляції в ангарі фрегата через контакт із хворим.
У Херсоні через спалах COVID-19 закрили міську лікарню
У Херсоні на карантин закрили міську клінічну лікарню імені Лучанського. У медзакладі виявили 9 хворих на коронавірус, 6 з яких – медпрацівники. Окрім того, на коронавірус захворіли троє пацієнтів реанімаційного відділення.
До теми Трагедія в Індії: через пожежу в лікарні загинули 8 хворих на коронавірус
Новини про коронавірус у світі 6 серпня
Від початку пандемії у світі зареєстрували 18 834 279 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 11 379 754 пацієнти одужали, але 708 250 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 4 824 175;
- Бразилія – 2 859 073;
- Індія – 1 964 536;
- Росія – 870 187;
- Південна Африка – 529 877.
Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ
У Бразилії відмовилися від святкування Нового року через коронавірус
У Ріо-де-Жанейро відмовилися від урочистостей з нагоди Нового року, які традиційно влаштовують на знаменитій набережній Копакабана. Відтак, у ніч на 1 січня 2021 року святкування будуть розосереджені по всьому місту. Один з ймовірних майданчиків буде розміщений біля статуї Христа-Спасителя. Натомість феєрверки та концерти планують транслювати в інтернеті.
Медики повідомляють про завантаженість ліжок у лікарнях Туреччини: МОЗ це спростовує
У місцевих асоціаціях медпрацівників заявили, що в Анкарі і Газіантепі переповнені відділення інтенсивної терапії та відділення екстреної допомоги лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Натомість міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа стверджує, що це неправда і "звинувачення є безпідставними".
У Німеччині знову спалах COVID-19
У Німеччині вперше за 3 місяці зафіксували понад тисячу випадків COVID-19 за добу. В країні прогнозують початок другої хвилі коронавірусу.