В Україні зареєстрували рекордний добовий приріст хворих на коронавірус. У Херсоні через спалах COVID-19 закрили міську лікарню. У Бразилії через пандемію відмовилися від святкування Нового року. У Німеччині знову спалахну COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 6 серпня

Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні зареєстрували черговий антирекорд. Кількість хворих різко збільшилась на 1 318. Найбільше хворих від учора виявили у Львівській області (+197) і у місті Києві (+180).

Днем раніше Новини про коронавірус 5 серпня: спалах на Харківщині, вплив COVID-19 на психічне здоров'я

За останній день в Україні провели 37 489 тестів на коронавірус, 17 976 з яких методом ПЛР, а ще 19 513 методом ІФА.

На жаль, впродовж минулої доби зареєстрували 31 летальний випадок серед пацієнтів з COVID-19.

Станом на 6 серпня в Україні виявили 76 808 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 1 819 пацієнтів померли, але 42 524 вдалося одужати.

Статистика поширення коронавірусу по областях

Львівська область – 10 420 (+197)

Київ – 8992 (+180)

Рівненська область – 6538 (+96)

Чернівецька область – 6383 (+85)

Закарпатська область – 5539 (+77)

Івано-Франківська область – 5295 (+127)

Харківська область – 4381 (+142)

Волинська область – 4108 (+44)

Київська область – 3980 (+38)

Одеська область – 3748 (+110)

Тернопільська область – 3177 (+28)

Вінницька область – 2898 (+18)

Житомирська область – 2036 (+27)

Дніпропетровська область – 1492 (+18)

Хмельницька область – 1257 (+25)

Черкаська область – 969 (+10)

Донецька область – 941 (+15)

Чернігівська область – 937 (+17)

Запорізька область – 890 (+19)

Кіровоградська область – 713 (+2)

Миколаївська область – 666 (+8)

Сумська область – 594 (+24)

Полтавська область – 477 (+5)

Херсонська область – 242 (+6)

Луганська область – 135

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Львівська область – 283 (+8)

Чернівецька область – 220

Закарпатська область – 212 (+2)

Івано-Франківська область – 148 (+3)

Київ – 142 (+3)

Харківська область – 136

Рівненська область – 101 (+1)

Волинська область – 89 (+1)

Київська область – 67 (+1)

Одеська область – 62 (+8)

Вінницька область – 57 (+2)

Тернопільська область – 40

Житомирська область – 40

Черкаська область – 37

Кіровоградська область – 36

Дніпропетровська область – 31 (+1)

Хмельницька область – 25

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15

Миколаївська область – 14

Донецька область – 13 (+1)

Сумська область – 8

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу коронавірус діагностували 34 військовослужбовцям. Наразі у ЗСУ хворіють 265 людей. Втім, від початку пандемії 651 військовий вже подолав коронавірус. На ізоляції та самоізоляції перебувають 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162. На жаль, 5 інфікованих COVID-19 військових померли.

за минулу добу коронавірус діагностували 34 військовослужбовцям. Наразі у ЗСУ хворіють 265 людей. Втім, від початку пандемії 651 військовий вже подолав коронавірус. На ізоляції та самоізоляції перебувають 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162. На жаль, 5 інфікованих COVID-19 військових померли. COVID-19 серед українських медиків: впродовж минулої доби коронавірус виявили у 65 медиків. Загалом, від початку поширення інфекції в Україні серед медпрацівників зареєстрували 8 985 випадків зараження коронавірусом. Відомо, що 43 з них померли під час перебігу хвороби. Натомість понад 6 713 медиків вже одужали й повернулись до роботи.

Головні новини про коронавірус в Україні

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 6 серпня 10 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину. У трьох областей не відповідають нормам два показники. У Чернівецькій області – одразу три.

Не готові до послаблень:

Волинська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Харківська область,

Хмельницька область,

Чернівецька область,

Чернігівська область.





Показники для послаблення карантину в регіонах / Інфографіка МОЗ

На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили COVID-19

На флагмані українських Військово-морських сил – фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" – зафіксували випадок коронавірусу. Моряків відправили на карантин. Інфекцію виявили в одного з моряків ще 3 серпня. Приблизно 30 моряків наразі перебувають на ізоляції в ангарі фрегата через контакт із хворим.

У Херсоні через спалах COVID-19 закрили міську лікарню

У Херсоні на карантин закрили міську клінічну лікарню імені Лучанського. У медзакладі виявили 9 хворих на коронавірус, 6 з яких – медпрацівники. Окрім того, на коронавірус захворіли троє пацієнтів реанімаційного відділення.

До теми Трагедія в Індії: через пожежу в лікарні загинули 8 хворих на коронавірус

Новини про коронавірус у світі 6 серпня

Від початку пандемії у світі зареєстрували 18 834 279 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 11 379 754 пацієнти одужали, але 708 250 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 4 824 175; Бразилія – 2 859 073; Індія – 1 964 536; Росія – 870 187; Південна Африка – 529 877.



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ

У Бразилії відмовилися від святкування Нового року через коронавірус

У Ріо-де-Жанейро відмовилися від урочистостей з нагоди Нового року, які традиційно влаштовують на знаменитій набережній Копакабана. Відтак, у ніч на 1 січня 2021 року святкування будуть розосереджені по всьому місту. Один з ймовірних майданчиків буде розміщений біля статуї Христа-Спасителя. Натомість феєрверки та концерти планують транслювати в інтернеті.

Медики повідомляють про завантаженість ліжок у лікарнях Туреччини: МОЗ це спростовує

У місцевих асоціаціях медпрацівників заявили, що в Анкарі і Газіантепі переповнені відділення інтенсивної терапії та відділення екстреної допомоги лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Натомість міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа стверджує, що це неправда і "звинувачення є безпідставними".

У Німеччині знову спалах COVID-19

У Німеччині вперше за 3 місяці зафіксували понад тисячу випадків COVID-19 за добу. В країні прогнозують початок другої хвилі коронавірусу.