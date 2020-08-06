Новости о коронавирусе 6 августа: антирекорд в Украине, вспышка в городской больнице в Херсоне
В Украине зарегистрировали рекордный суточный прирост больных коронавирусом. В Херсоне из-за вспышки COVID-19 закрыли городскую больницу. В Бразилии из-за пандемии отказались от празднования Нового года. В Германии снова вспыхнул COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 6 августа
Статистика распространения COVID-19
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали очередной антирекорд. Количество больных резко увеличилось на 1 318. Больше всего больных со вчерашнего дня обнаружили во Львовской области (+197) и в городе Киеве (+180).
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За последний день в Украине провели 37 489 тестов на коронавирус, 17 976 из которых методом ПЦР, а еще 19 513 методом ИФА.
К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрировали 31 летальный случай среди пациентов с COVID-19.
Статистика распространения коронавируса по областям
- Львовская область – 10 420 (+197)
- Киев – 8992 (+180)
- Ровненская область – 6 538 (+96)
- Черновицкая область – 6 383 (+85)
- Закарпатская область – 5 539 (+77)
- Ивано-Франковская область – 5 295 (+127)
- Харьковская область – 4 381 (+142)
- Волынская область – 4 108 (+44)
- Киевская область – 3 980 (+38)
- Одесская область – 3 748 (+110)
- Тернопольская область – 3 177 (+28)
- Винницкая область – 2 898 (+18)
- Житомирская область – 2 036 (+27)
- Днепропетровская область – 1 492 (+18)
- Хмельницкая область – 1 257 (+25)
- Черкасская область – 969 (+10)
- Донецкая область – 941 (+15)
- Черниговская область – 937 (+17)
- Запорожская область – 890 (+19)
- Кировоградская область – 713 (+2)
- Николаевская область – 666 (+8)
- Сумская область – 594 (+24)
- Полтавская область – 477 (+5)
- Херсонская область – 242 (+6)
- Луганская область – 135
Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям
- Львовская область – 283 (+8)
- Черновицкая область – 220
- Закарпатская область – 212 (+2)
- Ивано-Франковская область – 148 (+3)
- Киев – 142 (+3)
- Харьковская область – 136
- Ровненская область – 101 (+1)
- Волынская область – 89 (+1)
- Киевская область – 67 (+1)
- Одесская область – 62 (+8)
- Винницкая область – 57 (+2)
- Тернопольская область – 40
- Житомирская область – 40
- Черкасская область – 37
- Кировоградская область – 36
- Днепропетровская область – 31 (+1)
- Хмельницкая область – 25
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 18
- Полтавская область – 15
- Николаевская область – 14
- Донецкая область – 13 (+1)
- Сумская область – 8
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 34 военнослужащим. Сейчас в ВСУ болеют 265 человек. Впрочем, c начала пандемии 651 военный уже преодолел коронавирус. На изоляции и самоизоляции находятся 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 162. К сожалению, 5 инфицированных COVID-19 военных умерли.
- COVID-19 среди украинских медиков: за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 65 медиков. В общем, с начала распространения инфекции в Украине среди медработников зарегистрировали 8 985 случаев заражения коронавирусом. Известно, что 43 из них умерли во время течения болезни. Зато более 6 713 медиков уже выздоровели и вернулись к работе.
Главные новости о коронавирусе в Украине
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 6 августа 10 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина. В трех областях не соответствуют нормам два показателя. В Черновицкой области – сразу три.
Не готовы к послаблениям:
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Харьковская область,
- Хмельницкая область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава
На фрегате "Гетман Сагайдачный" обнаружили COVID-19
На флагмане украинских Военно-морских сил – фрегате F-130 "Гетман Сагайдачный" – зафиксировали случай коронавируса. Моряков отправили на карантин. Инфекцию обнаружили у одного из моряков еще 3 августа. Примерно 30 моряков сейчас находятся на изоляции в ангаре фрегата из-за контакта с больным.
В Херсоне из-за вспышки COVID-19 закрыли городскую больницу
В Херсоне на карантин закрыли городскую клиническую больницу имени Лучанского. В медучреждении обнаружили 9 больных коронавирусом, 6 из которых – медработники. Кроме того, коронавирусом заболели трое пациентов реанимационного отделения.
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Новости о коронавирусе в мире 6 августа
С начала пандемии в мире зарегистрировали 18 834 279 инфицированных SARS-CoV-2. Одновременно 11 379 754 пациента выздоровели, но 708 250 человек скончались от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 4 824 175;
- Бразилия – 2 859 073;
- Индия – 1 964 536;
- Россия – 870 187;
- Южная Африка – 529 877.
Каковы ограничения в зонах / Инфографика Минздрава
В Бразилии отказались от празднования Нового года из-за коронавируса
В Рио-де-Жанейро отказались от торжеств по случаю Нового года, которые традиционно устраивают на знаменитой набережной Копакабана. Следовательно, в ночь на 1 января 2021 года празднования будут рассредоточены по всему городу. Одна из вероятных площадок будет размещена возле статуи Христа-Спасителя. Однако фейерверки и концерты планируют транслировать в интернете.
Медики сообщают о загруженности коек в больницах Турции: Минздрав опровергает это
В местных ассоциациях медработников заявили, что в Анкаре и Стамбуле переполнены отделения интенсивной терапии и отделения экстренной помощи больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Однако министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа утверждает, что это неправда и "обвинения являются безосновательными".
В Германии снова вспышка COVID-19
В Германии впервые за 3 месяца зафиксировали более тысячи случаев COVID-19 за сутки. В стране прогнозируют начало второй волны коронавируса.