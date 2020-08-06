В Украине зарегистрировали рекордный суточный прирост больных коронавирусом. В Херсоне из-за вспышки COVID-19 закрыли городскую больницу. В Бразилии из-за пандемии отказались от празднования Нового года. В Германии снова вспыхнул COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 6 августа

Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали очередной антирекорд. Количество больных резко увеличилось на 1 318. Больше всего больных со вчерашнего дня обнаружили во Львовской области (+197) и в городе Киеве (+180).

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За последний день в Украине провели 37 489 тестов на коронавирус, 17 976 из которых методом ПЦР, а еще 19 513 методом ИФА.

К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрировали 31 летальный случай среди пациентов с COVID-19.

По состоянию на 6 августа в Украине обнаружили 76 808 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1 819 пациентов умерли, но 42 524 удалось выздороветь.

Статистика распространения коронавируса по областям

Львовская область – 10 420 (+197)

Киев – 8992 (+180)

Ровненская область – 6 538 (+96)

Черновицкая область – 6 383 (+85)

Закарпатская область – 5 539 (+77)

Ивано-Франковская область – 5 295 (+127)

Харьковская область – 4 381 (+142)

Волынская область – 4 108 (+44)

Киевская область – 3 980 (+38)

Одесская область – 3 748 (+110)

Тернопольская область – 3 177 (+28)

Винницкая область – 2 898 (+18)

Житомирская область – 2 036 (+27)

Днепропетровская область – 1 492 (+18)

Хмельницкая область – 1 257 (+25)

Черкасская область – 969 (+10)

Донецкая область – 941 (+15)

Черниговская область – 937 (+17)

Запорожская область – 890 (+19)

Кировоградская область – 713 (+2)

Николаевская область – 666 (+8)

Сумская область – 594 (+24)

Полтавская область – 477 (+5)

Херсонская область – 242 (+6)

Луганская область – 135

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Львовская область – 283 (+8)

Черновицкая область – 220

Закарпатская область – 212 (+2)

Ивано-Франковская область – 148 (+3)

Киев – 142 (+3)

Харьковская область – 136

Ровненская область – 101 (+1)

Волынская область – 89 (+1)

Киевская область – 67 (+1)

Одесская область – 62 (+8)

Винницкая область – 57 (+2)

Тернопольская область – 40

Житомирская область – 40

Черкасская область – 37

Кировоградская область – 36

Днепропетровская область – 31 (+1)

Хмельницкая область – 25

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 13 (+1)

Сумская область – 8

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 34 военнослужащим. Сейчас в ВСУ болеют 265 человек. Впрочем, c начала пандемии 651 военный уже преодолел коронавирус. На изоляции и самоизоляции находятся 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 162. К сожалению, 5 инфицированных COVID-19 военных умерли.

за минувшие сутки коронавирус диагностировали 34 военнослужащим. Сейчас в ВСУ болеют 265 человек. Впрочем, c начала пандемии 651 военный уже преодолел коронавирус. На изоляции и самоизоляции находятся 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 162. К сожалению, 5 инфицированных COVID-19 военных умерли. COVID-19 среди украинских медиков: за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 65 медиков. В общем, с начала распространения инфекции в Украине среди медработников зарегистрировали 8 985 случаев заражения коронавирусом. Известно, что 43 из них умерли во время течения болезни. Зато более 6 713 медиков уже выздоровели и вернулись к работе.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 6 августа 10 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина. В трех областях не соответствуют нормам два показателя. В Черновицкой области – сразу три.

Не готовы к послаблениям:

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Харьковская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава

На фрегате "Гетман Сагайдачный" обнаружили COVID-19

На флагмане украинских Военно-морских сил – фрегате F-130 "Гетман Сагайдачный" – зафиксировали случай коронавируса. Моряков отправили на карантин. Инфекцию обнаружили у одного из моряков еще 3 августа. Примерно 30 моряков сейчас находятся на изоляции в ангаре фрегата из-за контакта с больным.

В Херсоне из-за вспышки COVID-19 закрыли городскую больницу

В Херсоне на карантин закрыли городскую клиническую больницу имени Лучанского. В медучреждении обнаружили 9 больных коронавирусом, 6 из которых – медработники. Кроме того, коронавирусом заболели трое пациентов реанимационного отделения.

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Новости о коронавирусе в мире 6 августа

С начала пандемии в мире зарегистрировали 18 834 279 инфицированных SARS-CoV-2. Одновременно 11 379 754 пациента выздоровели, но 708 250 человек скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 4 824 175; Бразилия – 2 859 073; Индия – 1 964 536; Россия – 870 187; Южная Африка – 529 877.

Каковы ограничения в зонах / Инфографика Минздрава

В Бразилии отказались от празднования Нового года из-за коронавируса

В Рио-де-Жанейро отказались от торжеств по случаю Нового года, которые традиционно устраивают на знаменитой набережной Копакабана. Следовательно, в ночь на 1 января 2021 года празднования будут рассредоточены по всему городу. Одна из вероятных площадок будет размещена возле статуи Христа-Спасителя. Однако фейерверки и концерты планируют транслировать в интернете.

Медики сообщают о загруженности коек в больницах Турции: Минздрав опровергает это

В местных ассоциациях медработников заявили, что в Анкаре и Стамбуле переполнены отделения интенсивной терапии и отделения экстренной помощи больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Однако министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа утверждает, что это неправда и "обвинения являются безосновательными".

В Германии снова вспышка COVID-19

В Германии впервые за 3 месяца зафиксировали более тысячи случаев COVID-19 за сутки. В стране прогнозируют начало второй волны коронавируса.