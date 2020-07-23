В Україні кількість людей, які захворіли на COVID-19 наблизилась до 62 тисяч, натомість видужали вже 34 тисячі інфікованих. У світі зареєстрували рекордний стрибок нових випадків захворювання, всього за чотири дні кількість хворих у світі зросла на мільйон. Тобто, швидкість поширення інфекції зростає. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 липня.

Новини про коронавірус в Україні 23 липня

Статистика поширення COVID-19

Від учора коронавірусну хворобу діагностували у 856 людей, найбільше нових хворих виявили у Києві (+112), а також у Львівській (+109), Івано-Франківській (+76) та Рівненській (+71) областях.

Померли від ускладнень чи супутніх захворювань за минулу добу 17 людей, натомість видужали – 828 пацієнтів. Таким чином активних хворих станом на 23 липня в Україні 26 300.

Загалом від початку карантину в Україні інфікувалися 61 851 людина, на жаль, 1 551 хворий не зміг подолати інфекцію та помер від ускладнень.

Випадки інфікування по областях

Вінницька область – 2 416 (+52);

Волинська область – 3 401 (+42);

Дніпропетровська область – 1 275 (+15);

Донецька область – 818 (+5);

Житомирська область – 1 654 (+20);

Закарпатська область – 4 641 (+63);

Запорізька область – 700 (+9);

Івано-Франківська область – 3 765 (+76);

Кіровоградська область – 689 (+1);

м. Київ – 7 278 (+112);

Київська область – 3 391 (+32);

Львівська область – 8 462 (+109);

Луганська область – 116 (+6);

Миколаївська область – 530 (+3);

Одеська область – 2 691 (+31);

Полтавська область – 371 (+11);

Рівненська область – 5 303 (+71);

Сумська область – 393 (+10);

Тернопільська область – 2 548 (+40);

Харківська область – 3 203 (+64);

Херсонська область – 218 (+1);

Хмельницька область – 1 008 (+14);

Чернівецька область – 5 443 (+39);

Черкаська область – 870 (+17);

Чернігівська область – 667 (+13).

Коронавірус у Збройних силах України: від учора коронавірусну хворобу діагностували ще у 16 військових, 9 з яких госпіталізовані. Активна кількість хворих у лавах ЗСУ станом на 23 липня – 148 людей. Крім того, на самоізоляції та ізоляції перебувають ще 354 військових. Натомість видужали 544 військовослужбовців.

від учора коронавірусну хворобу діагностували ще у 16 військових, 9 з яких госпіталізовані. Активна кількість хворих у лавах ЗСУ станом на 23 липня – 148 людей. Крім того, на самоізоляції та ізоляції перебувають ще 354 військових. Натомість видужали 544 військовослужбовців. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу хворобу підтвердили у 50 медичних працівників, таким чином загальна кількість інфікованих медиків зросла до 8 153 особи, з яких наразі видужали 5 590. На сьогодні відсоток інфікованих медиків знижується, він становить 7-8% від загальної кількості хворих на COVID-19 в Україні.

Варто знати Як безпечно подорожувати під час пандемії COVID-19

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Які області в Україні не можуть послабити карантин

В Україні досі діє адаптивний карантин, тобто області на місцях самостійно можуть приймати рішення про посилення чи послаблення карантину. Так, станом на 23 липня в Україні не готові послабити карантинних заходів 6 областей, це:

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Чернігівська область.

У столиці знову зареєстрували найбільшу кількість нових хворих

У Києві від учора виявили 112 випадків інфікування SARS-CoV-2 – не найбільший добовий приріст хворих по Україні: захворіли 60 жінок, 47 чоловіків та 5 дітей, з яких 6 місячна дівчинка. Натомість видужали за минулу добу 25 людей, а загалом побороли недугу – 2 546 мешканців столиці.

У голови Держтуризму Олеськів діагностували коронавірус

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів захворіла на COVID-19. Команда агентства почала працювати у карантинному режимі, працівники відомства пройдуть обов'язкове тестування.

Відомо, що очільниця Держтуризму почувається добре, але чи перебуває жінка на лікуванні вдома чи госпіталізована – не повідомили.

Чи проводитимуть місцеві вибори в умовах пандемії

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що проведення місцевих виборів в умовах коронавірусної пандемії можливе. Втім, якщо ситуація з поширенням інфекції таки ускладниться, то масові заходи доведеться обмежити, це станеться у випадку, якщо Україну визначать "червоною" зоною.

Нагадаємо, в Україні від учора почала діяти нова форма карантину – регіони поділять на зони: червону, жовту, помаранчеву, зелену.



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Коли в Україні з'явиться вакцина проти коронавірусу

Вакцина проти COVID-19 може прибути в Україну вже наступної весни. Зокрема, наша держава отримала першу комерційну пропозицію від компанії з Японії, яка наразі перебуває на третій клінічній стадії досліджень та є першою в переліку ВООЗ серед усіх розробників нової вакцини.

Якою буде ціна вакцини? Ціна японської вакцини, за попередніми даними, становитиме орієнтовно 20 доларів – близько 500 гривень за одну дозу. Ця вакцина потребуватиме дворазового введення.

Більше про те, хто зможе отримати вакцину Коли в Україні з’явиться вакцина від COVID-19

Новини про коронавірус у світі 23 липня

Головні новини поширення COVID-19

Рекордний стрибок нових випадків захворювання

Минулої доби у світі зареєстрували рекордний добовий приріст хворих, інфікувалися 280 тисяч 236 людей. Таким чином, станом на 23 липня у світі 15 мільйонів 250 тисяч 804 людей захворіли на COVID-19 і їх кількість постійно зростає.

Водночас, видужали від початку пандемії 8 мільйонів 665 тисяч 727 людей. Кількість жертв станом на 23 липня становить 623 тисячі 897 осіб.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 971 343;

Бразилія – 2 227 514;

Індія – 1 238 798;

Росія – 793 720;

Південна Африка – 394 948.

ВООЗ зазначило, що вакцинацію не розпочнуть раніше 2021 року

Виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що людство повинне розуміти, що масову вакцинацію не розпочнуть раніше 2021 року. Райан закликав бути реалістами, попри успіхи щодо стрімкої розробки вакцин проти коронавірусу, а також дотримуватися карантинних обмежень.

Жорсткий карантин в Азербайджані

Минулого тижня в Узбекистані, Киргизстані й Казахстані знову ввели жорсткі заходи безпеки. Під час загострення пандемії Азербайджан був однією із найбільш закритих країн. Дізнатися звідти інформацію було майже неможливо, наразі жителі розповіли про те, що жорсткий карантин триває в країні вже 4-ий місяць