В Украине количество людей, заболевших COVID-19 подошло к 62 тысячам, зато выздоровели уже 34 тысячи инфицированных. В мире зарегистрировали рекордный прыжок новых случаев заболевания, всего за четыре дня количество больных в мире выросло на миллион. То есть, скорость распространения инфекции возрастает. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 23 июля

Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь диагностировали у 856 человек больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+112), а также во Львовской (+109), Ивано-Франковской (+76) и Ровненской (+71) областях.

Умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний за минувшие сутки 17 человек, зато выздоровели – 828 пациентов. Таким образом активных больных состоянию на 23 июля в Украине 26 300.

Всего с начала карантина в Украине заразились 61 851 человек, к сожалению, 1551 больной не смог побороть инфекцию и умер от осложнений.

Случаи инфицирования по областям

Винницкая область – 2416 (+52)

Волынская область – 3401 (+42)

Днепропетровская область – 1275 (+15)

Донецкая область – 818 (+5);

Житомирская область – 1654 (+20)

Закарпатская область – 4641 (+63)

Запорожская область – 700 (+9);

Ивано-Франковская область – 3765 (+76)

Кировоградская область – 689 (+1)

м. Киев – 7278 (+112)

Киевская область – 3391 (+32)

Львовская область – 8462 (+109)

Луганская область – 116 (+6);

Николаевская область – 530 (+3)

Одесская область – 2691 (+31)

Полтавская область – 371 (+11);

Ровненская область – 5303 (+71)

Сумская область – 393 (+10);

Тернопольская область – 2548 (+40)

Харьковская область – 3203 (+64)

Херсонская область – 218 (+1)

Хмельницкая область – 1008 (+14)

Черновицкая область – 5443 (+39)

Черкасская область – 870 (+17)

Черниговская область – 667 (+13).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчера коронавирусную болезнь диагностировали еще у 16 военных, 9 из которых госпитализированы. Активное количество больных в рядах ВСУ по состоянию на 23 июля – 148 человек. Кроме того, на самоизоляции и изоляции находятся еще 354 военных. Зато выздоровели 544 военнослужащих.

со вчера коронавирусную болезнь диагностировали еще у 16 военных, 9 из которых госпитализированы. Активное количество больных в рядах ВСУ по состоянию на 23 июля – 148 человек. Кроме того, на самоизоляции и изоляции находятся еще 354 военных. Зато выздоровели 544 военнослужащих. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки болезнь подтвердили у 50 медицинских работников, таким образом общее количество инфицированных медиков выросло до 8153 человек, из которых сейчас выздоровели 5 590. На сегодня процент инфицированных медиков снижается, он составляет 7-8% от общего количества больных COVID-19 в Украине.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

Какие области в Украине не могут ослабить карантин

В Украине до сих пор действует адаптивный карантин, то есть области на местах самостоятельно могут принимать решение об усилении или ослаблении карантина. Так, по состоянию на 23 июля в Украине не готовы ослабить карантинные мероприятия 6 областей, это:

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Черниговская область.

В столице снова зарегистрировали наибольшее количество новых больных

В Киеве со вчерашнего дня обнаружили 112 случаев инфицирования SARS-CoV-2 – самый большой суточный прирост больных по Украине: заболели 60 женщин, 47 мужчин и 5 детей, из которых 6 месячная девочка. Зато выздоровели за минувшие сутки 25 человек, а всего побороли недуг – 2546 жителей столицы.

У председателя Гостуризма Олеськив диагностировали коронавирус

Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив заболела COVID-19. Команда агентства начала работать в карантинном режиме, работники ведомства пройдут обязательное тестирование.

Известно, что руководительница Гостуризма чувствует себя хорошо, но находится ли женщина на лечении дома или госпитализирована – не сообщили.

Будут ли проводить местные выборы в условиях пандемии

В Министерстве здравоохранения рассказали, что проведение местных выборов в условиях коронавирусной пандемии возможно. Впрочем, если ситуация с распространением инфекции таки усложнится, то массовые мероприятия придется ограничить, это произойдет в случае, если Украину определят "красной" зоной.

Напомним, в Украине со вчерашнего дня начала действовать новая форма карантина – регионы поделят на зоны: красную, желтую, оранжевую, зеленую.



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Когда в Украине появится вакцина против коронавируса

Вакцина против COVID-19 может прибыть в Украину уже следующей весной. В частности, наше государство получило первое коммерческое предложение от компании из Японии, которая сейчас находится на третьей клинической стадии исследований и является первой в списке ВОЗ среди всех разработчиков новой вакцины.

Какой будет цена вакцины?

Цена японской вакцины, по предварительным данным, составит ориентировочно 20 долларов – около 500 гривен за одну дозу. Эта вакцина потребует двукратного введения.

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Новости о коронавирусе в мире 23 июля

Рекордный прыжок новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали рекордный суточный прирост больных, инфицировались 280 тысяч 236 человек. Таким образом, по состоянию на 23 июля в мире 15 миллионов 250 тысяч 804 человек заболели COVID-19 и их количество постоянно растет.

В то же время, выздоровели от начала пандемии 8 миллионов 665 тысяч 727 человек. Число жертв по состоянию на 23 июля составляет 623 тысяч 897 человек.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 971 343;

Бразилия – 2 227 514;

Индия – 1 238 798;

Россия – 793 720;

Южная Африка – 394 948.

ВОЗ отметила, что вакцинацию не начнут раньше 2021 года

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что человечество должно понимать, что массовую вакцинацию не начнут раньше 2021 года. Райан призвал быть реалистами, несмотря на успехи в стремительной разработке вакцин против коронавируса, а также соблюдать карантинные ограничения.

Жесткий карантин в Азербайджане

На прошлой неделе в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане вновь ввели жесткие меры безопасности. Во время обострения пандемии Азербайджан был одной из самых закрытых стран. Узнать оттуда информацию было почти невозможно, сейчас жители рассказали о том, что жесткий карантин длится в стране уже четвёртый месяц.