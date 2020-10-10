Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 10 жовтня

Читайте також Новини про коронавірус 9 жовтня: безкоштовні тести в приватних лабораторіях, надбавки медикам

Статистика поширення COVID-19

Від учора COVID-19 підтвердили у 5 728 людей, померли ще 108 хворих. Натомість 1 920 пацієнтів одужали.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 256 266 хворих на коронавірус, 4 887 з яких померли. Натомість одужали 112 570 пацієнтів. Станом на 10 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 138 809 людей.

Коронавірус в областях України 10 жовтня Київ – 26 995 (+532)

Харківська область – 23 852 (+510)

Львівська область – 22 386 (+214)

Одеська область – 16 445 (+338)

Чернівецька область – 16 137 (+198)

Тернопільська область – 15 590 (+306)

Івано-Франківська область – 15 000 (+165)

Рівненська область – 14 259 (+278)

Київська область – 10 892 (+203)

Закарпатська область – 10 761 (+132)

Волинська область – 9527 (+154)

Дніпропетровська область – 8580 (+279)

Хмельницька область – 8464 (+402)

Житомирська область – 8024 (+306)

Вінницька область – 7466 (+135)

Сумська область – 6633 (+229)

Донецька область – 5599 (+227)

Черкаська область – 5479 (+130)

Чернігівська область – 5425 (+213)

Запорізька область – 5346 (+174)

Миколаївська область – 4394 (+101)

Полтавська область – 4206 (+285)

Херсонська область – 1806 (+92)

Луганська область – 1712 (+99)

Кіровоградська область – 1288 (+26)

Львівська область – 620 (+9) Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Київ – 469 (+6)

Харківська область – 404 (+8)

Чернівецька область – 382 (+1)

Івано-Франківська область – 355 (+4)

Закарпатська область – 317 (+1)

Одеська область – 249 (+8)

Київська область – 229 (+8)

Тернопільська область – 197 (+3)

Волинська область – 196 (+4)

Рівненська область – 184 (+1)

Дніпропетровська область – 176 (+22)

Хмельницька область – 160 (+9)

Житомирська область – 142 (+5)

Вінницька область – 127

Миколаївська область – 103 (+2)

Сумська область – 90 (+1)

Чернігівська область – 87

Запорізька область – 85 (+2)

Полтавська область – 67 (+7)

Донецька область – 66

Кіровоградська область – 65 (+2)

Черкаська область – 62 (+1)

Херсонська область – 34 (+3)

Луганська область – 21 (+1)​

Як можна безкоштовно здати ПЛР-тест у приватній лабораторії

Уряд 9 жовтня вирішив виділити гроші для безкоштовного тестування населення в приватних лабораторіях. Однак усі охочі здати такий тест не зможуть.

Люди з підозрою на коронавірус зможуть здати мазок у лікарні. Мобільні бригади самі передадуть забір у приватну лабораторію. Приватні лабораторії проводитимуть тестування на власному обладнанні. Однак це не означає, що приватна лабораторія почне робити тести людям з вулиці.

У МОЗ заявили про підготовку експериментального проєкту лікування плазмою крові

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вони розпочинають експериментальний проєкт із лікування коронавірусу плазмою крові, і що почнуть вони з відбору плазми.

Він пояснив, що гіперімунна плазма – це плазма від людей, які вже перехворіли на COVID-19. Ця плазма має антитіла. Після збору плазми її мають передати на виготовлення імуноглобуліну.

У чотирьох областях ліжка для хворих з COVID-19 заповнені на більш ніж 70%

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%.

Найбільш завантаженими є лікарні Донецької (107,8%), Одеської (81,1%), Луганської (81,1%) і Харківської (72,4%) областей.

У столиці України показник заповненості ліжок становить 69%. Найменше завантажені лікарні в Херсонській (23,2%), Івано-Франківській (36,4%), Закарпатській (41,4%) і Кіровоградській (50,9%) областях.

Садовий відреагував на закупівлю російської вакцини від COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий розкритикував заяву нардепа від "Слуги народу" Олександр Качури про закупівлю російської вакцини.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качури в ефірі телеканалу Newsone 9 жовтня сказав, що Україна може закупити російську вакцину від коронавірусу.

На це мер Львова заявив, що львівські лікарні не будуть брати участь в "цьому експерименті над живими людьми".

"Слуги" тут зібрались російську "вакцину" від коронавірусу купувати. Приклад Медведчука надихнув? Поки чекаємо на офіційну реакцію МОЗ, дам свою позицію – львівські лікарні в цьому експерименті над живими людьми участі брати не будуть. А ті, хто просувають таку ідею, можуть собі вколоти цю “бодягу” в одне місце", – написав Садовий.

Коронавірус у ЗСУ

За добу 9 жовтня COVID-19 підтвердили ще у 112 військових. Наразі у ЗСУ хворіють 870 людей. Одужати від коронавірусу вдалося 2 788 військовим. Загалом на ізоляції перебувають 504 особи. У 54 військових період ізоляції закінчиться у найближчі три доби.

У Криму зафіксували черговий рекорд випадків COVID-19

За добу 9 жовтня в окупованому Криму виявили понад 150 нових хворих на коронавірус. Це новий рекорд від початку епідемії.

Загалом у Криму та Севастополі, як стверджують окупанти, коронавірус виявили у майже 6 тисячі людей.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 10 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 36 937 438 хворих на коронавірус. Натомість 25 690 119 пацієнтів уже видужали.

На жаль, 1 мільйон 068 тисяч 956 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19 або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 667 640;

Індія – 6 979 423;

Бразилія – 5 055 888;

Росія – 1 278 245;

Колумбія – 894 300.

У Польщі зростає кількість хворих

У Польщі вперше за час пандемії коронавірусу виявили більше 5 тисяч випадків недуги за добу. За 9 жовтня COVID-19 діагностували у 5 300 осіб.Це п'ятий день поспіль у Польщі фіксують рекорди з захворюваності. За добу від ускладнень, спричинених хворобою, померли 53 людини.

У Чехії різкий стрибок заражень

Коронавірус впродовж доби 9 жовтня підтвердили у 8 618 жителів Чехії.

Це на понад 3 тисячі випадків більше, ніж попереднього дня. Крім того, лише за останній тиждень неприємний рекорд щодо кількості хворих фіксували вже чотири рази.

Загалом від початку епідемії COVID-19 підхопили 109 374 людей. Наразі у лікарнях Чехії перебувають 1 893 пацієнти, з них 412 – у важкому стані.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу