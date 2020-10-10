Новини про коронавірус у світі 10 жовтня:
Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 10 жовтня
Читайте також Новини про коронавірус 9 жовтня: безкоштовні тести в приватних лабораторіях, надбавки медикам
Статистика поширення COVID-19
Від учора COVID-19 підтвердили у 5 728 людей, померли ще 108 хворих. Натомість 1 920 пацієнтів одужали.
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 256 266 хворих на коронавірус, 4 887 з яких померли. Натомість одужали 112 570 пацієнтів. Станом на 10 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 138 809 людей.
- Київ – 469 (+6)
- Харківська область – 404 (+8)
- Чернівецька область – 382 (+1)
- Івано-Франківська область – 355 (+4)
- Закарпатська область – 317 (+1)
- Одеська область – 249 (+8)
- Київська область – 229 (+8)
- Тернопільська область – 197 (+3)
- Волинська область – 196 (+4)
- Рівненська область – 184 (+1)
- Дніпропетровська область – 176 (+22)
- Хмельницька область – 160 (+9)
- Житомирська область – 142 (+5)
- Вінницька область – 127
- Миколаївська область – 103 (+2)
- Сумська область – 90 (+1)
- Чернігівська область – 87
- Запорізька область – 85 (+2)
- Полтавська область – 67 (+7)
- Донецька область – 66
- Кіровоградська область – 65 (+2)
- Черкаська область – 62 (+1)
- Херсонська область – 34 (+3)
- Луганська область – 21 (+1)
Як можна безкоштовно здати ПЛР-тест у приватній лабораторії
Уряд 9 жовтня вирішив виділити гроші для безкоштовного тестування населення в приватних лабораторіях. Однак усі охочі здати такий тест не зможуть.
Люди з підозрою на коронавірус зможуть здати мазок у лікарні. Мобільні бригади самі передадуть забір у приватну лабораторію. Приватні лабораторії проводитимуть тестування на власному обладнанні. Однак це не означає, що приватна лабораторія почне робити тести людям з вулиці.
У МОЗ заявили про підготовку експериментального проєкту лікування плазмою крові
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вони розпочинають експериментальний проєкт із лікування коронавірусу плазмою крові, і що почнуть вони з відбору плазми.
Він пояснив, що гіперімунна плазма – це плазма від людей, які вже перехворіли на COVID-19. Ця плазма має антитіла. Після збору плазми її мають передати на виготовлення імуноглобуліну.
У чотирьох областях ліжка для хворих з COVID-19 заповнені на більш ніж 70%
Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%.
Найбільш завантаженими є лікарні Донецької (107,8%), Одеської (81,1%), Луганської (81,1%) і Харківської (72,4%) областей.
У столиці України показник заповненості ліжок становить 69%. Найменше завантажені лікарні в Херсонській (23,2%), Івано-Франківській (36,4%), Закарпатській (41,4%) і Кіровоградській (50,9%) областях.
Садовий відреагував на закупівлю російської вакцини від COVID-19
Мер Львова Андрій Садовий розкритикував заяву нардепа від "Слуги народу" Олександр Качури про закупівлю російської вакцини.
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качури в ефірі телеканалу Newsone 9 жовтня сказав, що Україна може закупити російську вакцину від коронавірусу.
На це мер Львова заявив, що львівські лікарні не будуть брати участь в "цьому експерименті над живими людьми".
"Слуги" тут зібрались російську "вакцину" від коронавірусу купувати. Приклад Медведчука надихнув? Поки чекаємо на офіційну реакцію МОЗ, дам свою позицію – львівські лікарні в цьому експерименті над живими людьми участі брати не будуть. А ті, хто просувають таку ідею, можуть собі вколоти цю “бодягу” в одне місце", – написав Садовий.
Коронавірус у ЗСУ
За добу 9 жовтня COVID-19 підтвердили ще у 112 військових. Наразі у ЗСУ хворіють 870 людей. Одужати від коронавірусу вдалося 2 788 військовим. Загалом на ізоляції перебувають 504 особи. У 54 військових період ізоляції закінчиться у найближчі три доби.
У Криму зафіксували черговий рекорд випадків COVID-19
За добу 9 жовтня в окупованому Криму виявили понад 150 нових хворих на коронавірус. Це новий рекорд від початку епідемії.
Загалом у Криму та Севастополі, як стверджують окупанти, коронавірус виявили у майже 6 тисячі людей.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 10 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 36 937 438 хворих на коронавірус. Натомість 25 690 119 пацієнтів уже видужали.
На жаль, 1 мільйон 068 тисяч 956 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19 або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 667 640;
- Індія – 6 979 423;
- Бразилія – 5 055 888;
- Росія – 1 278 245;
- Колумбія – 894 300.
У Польщі зростає кількість хворих
У Польщі вперше за час пандемії коронавірусу виявили більше 5 тисяч випадків недуги за добу. За 9 жовтня COVID-19 діагностували у 5 300 осіб.Це п'ятий день поспіль у Польщі фіксують рекорди з захворюваності. За добу від ускладнень, спричинених хворобою, померли 53 людини.
У Чехії різкий стрибок заражень
Коронавірус впродовж доби 9 жовтня підтвердили у 8 618 жителів Чехії.
Це на понад 3 тисячі випадків більше, ніж попереднього дня. Крім того, лише за останній тиждень неприємний рекорд щодо кількості хворих фіксували вже чотири рази.
Загалом від початку епідемії COVID-19 підхопили 109 374 людей. Наразі у лікарнях Чехії перебувають 1 893 пацієнти, з них 412 – у важкому стані.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу