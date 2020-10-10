Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 10 октября

Читайте также Новости о коронавирусе 9 октября: бесплатные тесты в частных лабораториях, надбавки медикам

Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 5 728 человек, умерли еще 108 больных. Зато 1 920 пациентов выздоровели.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 256 266 больных коронавирусом, 4 887 из которых умерли. Зато выздоровели 112 570 пациентов. По состоянию на 10 октября от COVID-19 продолжают лечиться 138 809 человек.

Коронавирус в областях Украины 10 октября Киев – 26 995 (+532)

Харьковская область – 23 852 (+510)

Львовская область – 22 386 (+214)

Одесская область – 16 445 (+338)

Черновицкая область – 16 137 (+198)

Тернопольская область – 15 590 (+306)

Ивано-Франковская область – 15 000 (+165)

Ровенская область – 14 259 (+278)

Киевская область – 10 892 (+203)

Закарпатская область – 10 761 (+132)

Волынская область – 9527 (+154)

Днепропетровская область – 8580 (+279)

Хмельницкая область – 8464 (+402)

Житомирская область – 8024 (+306)

Винницкая область – 7466 (+135)

Сумская область – 6633 (+229)

Донецкая область – 5599 (+227)

Черкасская область – 5479 (+130)

Черниговская область – 5425 (+213)

Запорожская область – 5346 (+174)

Николаевская область – 4394 (+101)

Полтавская область – 4206 (+285)

Херсонская область – 1806 (+92)

Луганская область – 1712 (+99)

Кировоградская область – 1288 (+26)

Львовская область – 620 (+9) Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Киев – 469 (+6)

Харьковская область – 404 (+8)

Черновицкая область – 382 (+1)

Ивано-Франковская область – 355 (+4)

Закарпатская область – 317 (+1)

Одесская область – 249 (+8)

Киевская область – 229 (+8)

Тернопольская область – 197 (+3)

Волынская область – 196 (+4)

Ровенская область – 184 (+1)

Днепропетровская область – 176 (+22)

Хмельницкая область – 160 (+9)

Житомирская область – 142 (+5)

Винницкая область – 127

Николаевская область – 103 (+2)

Сумская область – 90 (+1)

Черниговская область – 87

Запорожская область – 85 (+2)

Полтавская область – 67 (+7)

Донецкая область – 66

Кировоградская область – 65 (+2)

Черкасская область- – 62 (+1)

Херсонская область – 34 (+3)

Луганская область – 21 (+1)​

Как можно бесплатно сдать ПЦР-тест в частной лаборатории

Правительство 9 октября решило выделить деньги для бесплатного тестирования населения в частных лабораториях. Однако все желающие сдать такой тест не смогут.

Люди с подозрением на коронавирус смогут сдать мазок в больнице. Мобильные бригады сами передадут забор в частную лабораторию. Частные лаборатории будут проводить тестирование на собственном оборудовании. Однако это не значит, что частная лаборатория начнет делать тесты людям с улицы.

В Минздраве заявили о подготовке экспериментального проекта лечения плазмой крови

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что они начинают экспериментальный проект по лечению коронавируса плазмой крови, и что начнут они с отбора плазмы.

Он пояснил, что гиперимунная плазма – это плазма от людей, которые уже переболели COVID-19. Эта плазма имеет антитела. После сбора плазмы ее должны передать на изготовление иммуноглобулина.

В четырех областях кровати для больных с COVID-19 заполнены на более чем 70%

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%.

Наиболее загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.

В столице Украины показатель заполненности коек составляет 69%. Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.

Садовый отреагировал на закупку российской вакцины от COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал заявление нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры о закупке российской вакцины.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала Newsone 9 октября сказал, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса.

На это мэр Львова заявил, что львовские больницы не будут принимать участие в этом эксперименте над живыми людьми".

"Слуги" здесь собрались российскую "вакцину" от коронавируса покупать. Пример Медведчука вдохновил? Пока ждем официальную реакцию Минздрава, дам свою позицию – львовские больницы в этом эксперименте над живыми людьми участия принимать не будут. А те, кто продвигают такую идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место", – написал Садовый.

Коронавирус в ВСУ

За сутки 9 октября COVID-19 подтвердили еще у 112 военных. Сейчас в ВСУ болеют 870 человек. Выздороветь от коронавируса удалось 2 788 военным. Всего на изоляции находятся 504 человека. У 54 военных период изоляции закончится в ближайшие трое суток.

В Крыму зафиксировали очередной рекорд случаев COVID-19

За сутки 9 октября в оккупированном Крыму обнаружили более 150 новых больных коронавирусом. Это новый рекорд с начала эпидемии.

Всего в Крыму и Севастополе, как утверждают оккупанты, коронавирус обнаружили у почти 6 тысяч человек.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 10 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 36 937 438 больных коронавирусом. Зато 25 690 119 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 миллион 068 тысяч 956 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 667 640;

Индия – 6 979 423;

Бразилия – 5 055 888;

Россия – 1 278 245;

Колумбия – 894 300.

В Польше растет количество больных

В Польше впервые за время пандемии коронавируса обнаружили более 5 тысяч случаев недуга в сутки. За 9 октября COVID-19 диагностировали у 5 300 человек. Это пятый день подряд в Польше фиксируют рекорды по заболеваемости. За сутки от осложнений, вызванных болезнью, умерли 53 человека.

В Чехии резкий скачок заражений

Коронавирус в течение суток 9 октября подтвердили у 8 618 жителей Чехии.

Это более чем на 3 тысячи случаев больше, чем в предыдущий день. Кроме того, только за последнюю неделю неприятный рекорд по количеству больных фиксировали уже четыре раза.

Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватили 109 374 людей. Сейчас в больницах Чехии находятся 1 893 пациента, из них 412 – в тяжелом состоянии.



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала