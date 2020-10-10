Новости о коронавирусе в мире 10 октября:
Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 10 октября
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Статистика распространения COVID-19
Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 5 728 человек, умерли еще 108 больных. Зато 1 920 пациентов выздоровели.
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 256 266 больных коронавирусом, 4 887 из которых умерли. Зато выздоровели 112 570 пациентов. По состоянию на 10 октября от COVID-19 продолжают лечиться 138 809 человек.
- Киев – 469 (+6)
- Харьковская область – 404 (+8)
- Черновицкая область – 382 (+1)
- Ивано-Франковская область – 355 (+4)
- Закарпатская область – 317 (+1)
- Одесская область – 249 (+8)
- Киевская область – 229 (+8)
- Тернопольская область – 197 (+3)
- Волынская область – 196 (+4)
- Ровенская область – 184 (+1)
- Днепропетровская область – 176 (+22)
- Хмельницкая область – 160 (+9)
- Житомирская область – 142 (+5)
- Винницкая область – 127
- Николаевская область – 103 (+2)
- Сумская область – 90 (+1)
- Черниговская область – 87
- Запорожская область – 85 (+2)
- Полтавская область – 67 (+7)
- Донецкая область – 66
- Кировоградская область – 65 (+2)
- Черкасская область- – 62 (+1)
- Херсонская область – 34 (+3)
- Луганская область – 21 (+1)
Как можно бесплатно сдать ПЦР-тест в частной лаборатории
Правительство 9 октября решило выделить деньги для бесплатного тестирования населения в частных лабораториях. Однако все желающие сдать такой тест не смогут.
Люди с подозрением на коронавирус смогут сдать мазок в больнице. Мобильные бригады сами передадут забор в частную лабораторию. Частные лаборатории будут проводить тестирование на собственном оборудовании. Однако это не значит, что частная лаборатория начнет делать тесты людям с улицы.
В Минздраве заявили о подготовке экспериментального проекта лечения плазмой крови
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что они начинают экспериментальный проект по лечению коронавируса плазмой крови, и что начнут они с отбора плазмы.
Он пояснил, что гиперимунная плазма – это плазма от людей, которые уже переболели COVID-19. Эта плазма имеет антитела. После сбора плазмы ее должны передать на изготовление иммуноглобулина.
В четырех областях кровати для больных с COVID-19 заполнены на более чем 70%
Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%.
Наиболее загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.
В столице Украины показатель заполненности коек составляет 69%. Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.
Садовый отреагировал на закупку российской вакцины от COVID-19
Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал заявление нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры о закупке российской вакцины.
Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала Newsone 9 октября сказал, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса.
На это мэр Львова заявил, что львовские больницы не будут принимать участие в этом эксперименте над живыми людьми".
"Слуги" здесь собрались российскую "вакцину" от коронавируса покупать. Пример Медведчука вдохновил? Пока ждем официальную реакцию Минздрава, дам свою позицию – львовские больницы в этом эксперименте над живыми людьми участия принимать не будут. А те, кто продвигают такую идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место", – написал Садовый.
Коронавирус в ВСУ
За сутки 9 октября COVID-19 подтвердили еще у 112 военных. Сейчас в ВСУ болеют 870 человек. Выздороветь от коронавируса удалось 2 788 военным. Всего на изоляции находятся 504 человека. У 54 военных период изоляции закончится в ближайшие трое суток.
В Крыму зафиксировали очередной рекорд случаев COVID-19
За сутки 9 октября в оккупированном Крыму обнаружили более 150 новых больных коронавирусом. Это новый рекорд с начала эпидемии.
Всего в Крыму и Севастополе, как утверждают оккупанты, коронавирус обнаружили у почти 6 тысяч человек.
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Новости о коронавирусе в мире 10 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 36 937 438 больных коронавирусом. Зато 25 690 119 пациентов уже выздоровели.
К сожалению, 1 миллион 068 тысяч 956 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 667 640;
- Индия – 6 979 423;
- Бразилия – 5 055 888;
- Россия – 1 278 245;
- Колумбия – 894 300.
В Польше растет количество больных
В Польше впервые за время пандемии коронавируса обнаружили более 5 тысяч случаев недуга в сутки. За 9 октября COVID-19 диагностировали у 5 300 человек. Это пятый день подряд в Польше фиксируют рекорды по заболеваемости. За сутки от осложнений, вызванных болезнью, умерли 53 человека.
В Чехии резкий скачок заражений
Коронавирус в течение суток 9 октября подтвердили у 8 618 жителей Чехии.
Это более чем на 3 тысячи случаев больше, чем в предыдущий день. Кроме того, только за последнюю неделю неприятный рекорд по количеству больных фиксировали уже четыре раза.
Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватили 109 374 людей. Сейчас в больницах Чехии находятся 1 893 пациента, из них 412 – в тяжелом состоянии.
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