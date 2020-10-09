У Росії станом на 9 жовтня зареєстрували 12 126 нових випадків коронавірусної інфекції. Це рекордний добовий приріст з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих досягла 1 272 238 осіб, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Раніше найбільше число хворих в РФ зафіксували 11 травня – 11 656 нових випадків.

Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 3701 людина. За минулу добу помер 201 росіянин з COVID-19, а всього з початку пандемії – 22 257 пацієнтів.

За даними російської влади, в Росії за добу провели понад півмільйона досліджень на коронавірус – 507 тисяч тестів. Всього по країні зроблені понад 49,6 мільйона досліджень.

Одужали 1 009 421 особа, в тому числі 7 092 пацієнти виписані з лікарень за останні 24 години.