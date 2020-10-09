В России по состоянию на 9 октября зарегистрировали 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

Общее количество инфицированных достигло 1 272 238 человек, сообщаетстопкоронавирус.рф.

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Ранее наибольшее число заболевших в РФ зафиксировали 11 мая – 11 656 новых случаев.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 3701 человек. За минувшие сутки умер 201 россиянин с COVID-19, а всего с начала пандемии – 22 257 пациентов.

По данным российских властей, в России за сутки провели более полумиллиона исследований на коронавирус – 507 тысяч тестов. Всего по стране произведены более 49,6 миллиона исследований.

Выздоровели 1 009 421 человек, в том числе 7 092 пациента выписаны из больниц за последние 24 часа.

Поскольку в статистике заболеваемости коронавирусом Россия учитывает и оккупированный украинский Крым, то ее можно считать искаженной.