Захворюваність не спадає: за добу в Україні виявили 10 611 нових хворих на COVID-19
Від учора в Україні зареєстрували 10 611 нових хворих на коронавірус. Тож станом на 11 листопада загальна кількість інфікованих в країні зросла до 489 808.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що серед нових хворих – 350 дітей та 493 медпрацівники, повідомляє 24 канал.
До теми Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19
За минулу добу в Україні провели 73 285 тестів на виявлення SARS-CoV-2. З них 43 908 методом ПЛР, а ще 29 377 – методом ІФА.
Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (965), а також в Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Впродовж 10 листопада до лікарень госпіталізували 1 453 хворих на коронавірус або з підозрою на наявність захворювання.
За цей самий період від недуги помер 191 пацієнт. Натомість одужали ще 6 802 людини.
Коронавірус в областях України 11 листопада
- Київ – 46 632 випадки;
- Вінницька область – 12 970 випадків;
- Волинська область – 17 236 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
- Донецька область – 15 066 випадків;
- Житомирська область – 20 194 випадки;
- Закарпатська область – 18 056 випадків;
- Запорізька область – 15 285 випадків;
- Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
- Київська область – 21 731 випадок;
- Кіровоградська область – 3 280 випадків;
- Луганська область – 4 738 випадків;
- Львівська область – 34 988 випадків;
- Миколаївська область – 11 092 випадки;
- Одеська область – 30 041 випадок;
- Полтавська область – 13 143 випадки;
- Рівненська область – 23 035 випадків;
- Сумська область – 15 662 випадки;
- Тернопільська область – 22 549 випадків;
- Харківська область – 44 948 випадків;
- Херсонська область – 6 075 випадків;
- Хмельницька область – 20 826 випадків;
- Черкаська область – 11 063 випадки;
- Чернівецька область – 26 301 випадок;
- Чернігівська область – 10 564 випадки.
Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною