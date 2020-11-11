Від учора в Україні зареєстрували 10 611 нових хворих на коронавірус. Тож станом на 11 листопада загальна кількість інфікованих в країні зросла до 489 808.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що серед нових хворих – 350 дітей та 493 медпрацівники, повідомляє 24 канал.

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За минулу добу в Україні провели 73 285 тестів на виявлення SARS-CoV-2. З них 43 908 методом ПЛР, а ще 29 377 – методом ІФА.

Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (965), а також в Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Впродовж 10 листопада до лікарень госпіталізували 1 453 хворих на коронавірус або з підозрою на наявність захворювання.

За цей самий період від недуги помер 191 пацієнт. Натомість одужали ще 6 802 людини.

Від початку пандемії в Україні виявили 489 808 хворих на COVID-19. З них одужали 221 459 людей, втім ще 8 947 померли від ускладнень, викликаних хворобою. Станом на 11 листопада у країні зафіксовано 259 402 активних хворих. Загалом від початку пандемії в Україні провели 3 735 166 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Коронавірус в областях України 11 листопада

Київ – 46 632 випадки;

Вінницька область – 12 970 випадків;

Волинська область – 17 236 випадків;

Дніпропетровська область – 18 690 випадків;

Донецька область – 15 066 випадків;

Житомирська область – 20 194 випадки;

Закарпатська область – 18 056 випадків;

Запорізька область – 15 285 випадків;

Івано-Франківська область – 25 643 випадки;

Київська область – 21 731 випадок;

Кіровоградська область – 3 280 випадків;

Луганська область – 4 738 випадків;

Львівська область – 34 988 випадків;

Миколаївська область – 11 092 випадки;

Одеська область – 30 041 випадок;

Полтавська область – 13 143 випадки;

Рівненська область – 23 035 випадків;

Сумська область – 15 662 випадки;

Тернопільська область – 22 549 випадків;

Харківська область – 44 948 випадків;

Херсонська область – 6 075 випадків;

Хмельницька область – 20 826 випадків;

Черкаська область – 11 063 випадки;

Чернівецька область – 26 301 випадок;

Чернігівська область – 10 564 випадки.

Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу