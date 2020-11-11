Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 10 611 новых больных коронавирусом. Поэтому по состоянию на 11 ноября общее количество инфицированных в стране возросло до 489 808.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 350 детей и 493 медработника, сообщает 24 канал.

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За прошедшие сутки в Украине провели 73 285 тестов на выявление SARS-CoV-2. Из них 43 908 методом ПЦР, а еще 29 377 – методом ИФА.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (965), а также в Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

В течение 10 ноября в больницы госпитализировали 1 453 больных коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания.

За этот же период от болезни умер 191 пациент. Зато выздоровели еще 6 802 человека.

С начала пандемии в Украине обнаружили 489 808 больных COVID-19. Из них выздоровели 221 459 человек, еще 8 947 умерли от осложнений, вызванных болезнью. По состоянию на 11 ноября в стране зафиксировано 259 402 активных больных.



Всего с начала пандемии в Украине провели 3 735 166 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Коронавирус в областях Украины 11 ноября

Киев – 46 632 случая;

Винницкая область – 12 970 случаев;

Волынская область – 17 236 случаев;

Днепропетровская область – 18 690 случаев;

Донецкая область – 15 066 случаев;

Житомирская область – 20 194 случая;

Закарпатская область – 18 056 случаев;

Запорожская область – 15 285 случаев;

Ивано-Франковская область – 25 643 случая;

Киевская область – 21 731 случай;

Кировоградская область – 3 280 случаев;

Луганская область – 4 738 случаев;

Львовская область – 34 988 случаев;

Николаевская область – 11 092 случая;

Одесская область – 30 041 случай;

Полтавская область – 13 143 случая;

Ровненская область – 23 035 случаев;

Сумская область – 15 662 случая;

Тернопольская область – 22 549 случаев;

Харьковская область – 44 948 случаев;

Херсонская область – 6 075 случаев;

Хмельницкая область – 20 826 случаев;

Черкасская область – 11 063 случая;

Черновицкая область – 26 301 случай;

Черниговская область – 10 564 случая.

Обратите внимание, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика 24 канала