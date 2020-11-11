Заболеваемость не спадает: за сутки в Украине обнаружили 10 611 новых больных COVID-19
Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 10 611 новых больных коронавирусом. Поэтому по состоянию на 11 ноября общее количество инфицированных в стране возросло до 489 808.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 350 детей и 493 медработника, сообщает 24 канал.
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За прошедшие сутки в Украине провели 73 285 тестов на выявление SARS-CoV-2. Из них 43 908 методом ПЦР, а еще 29 377 – методом ИФА.
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (965), а также в Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
В течение 10 ноября в больницы госпитализировали 1 453 больных коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания.
За этот же период от болезни умер 191 пациент. Зато выздоровели еще 6 802 человека.
Коронавирус в областях Украины 11 ноября
- Киев – 46 632 случая;
- Винницкая область – 12 970 случаев;
- Волынская область – 17 236 случаев;
- Днепропетровская область – 18 690 случаев;
- Донецкая область – 15 066 случаев;
- Житомирская область – 20 194 случая;
- Закарпатская область – 18 056 случаев;
- Запорожская область – 15 285 случаев;
- Ивано-Франковская область – 25 643 случая;
- Киевская область – 21 731 случай;
- Кировоградская область – 3 280 случаев;
- Луганская область – 4 738 случаев;
- Львовская область – 34 988 случаев;
- Николаевская область – 11 092 случая;
- Одесская область – 30 041 случай;
- Полтавская область – 13 143 случая;
- Ровненская область – 23 035 случаев;
- Сумская область – 15 662 случая;
- Тернопольская область – 22 549 случаев;
- Харьковская область – 44 948 случаев;
- Херсонская область – 6 075 случаев;
- Хмельницкая область – 20 826 случаев;
- Черкасская область – 11 063 случая;
- Черновицкая область – 26 301 случай;
- Черниговская область – 10 564 случая.
Обратите внимание, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика 24 канала
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