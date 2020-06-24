В Україні триває друга хвиля коронавірусної хвороби, так кількість інфікованих станом на 23 червня – понад 38 тисяч. Найскладніша ситуація наразі на Львівщині, очільник МОЗ Максим Степанов пригрозив масовими звільненнями медичного керівництва області. Про старт другої хвилі коронавірусу заявили також у Південній Кореї. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 червня.

Новини про коронавірус в Україні 23 червня

Статистика поширення коронавірусу

За останню добу в Україні виявили ще 833 випадки зараження SARS-CoV-2. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 38 074 хворих на COVID-19.

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На жаль, за минулу добу в країні зареєстрували 23 летальних випадки під час перебігу коронавірусу. Загалом від початку року в Україні померли 1 035 пацієнтів з COVID-19.

Натомість одужали 16 956 людей, з яких 314 хворих побороли недугу за минулу добу.

Загальна кількість хворих – 38 074. Від учора в Україні виявили 833 нових випадків зараження коронавірусом.

Області з найскладнішою епідеміологічною ситуацією

Черговий антирекорд та найбільше нових хворих (+240) знову зареєстрували на Львівщині.

Дещо менше, але також багато нових випадків зараження зафіксували на Закарпатті (+103), у Рівненській області (+75), а також у Києві (+61) та на Буковині (+62).

За минулу добу в Україні провели 19 404 тестувань, з них 9 900 досліджень методом ПЛР, а також 9 504 досліджень методом ІФА.

МОЗ назвало три регіони, де можуть ввести більш жорсткий карантин

У трьох регіонах України критична ситуація з поширенням коронавірусної хвороби. В них можуть запровадити більш жорсткий карантин, йдеться про Львівську, Волинську та Закарпатську області.

Важливо Критична ситуація: у МОЗ назвали три регіони, де можуть ввести більш жорсткий карантин

Ситуація з інфікуванням медиків: на COVID-19 в Україні захворіли 6 138 медиків, щонайменше 40 з них померли від ускладнень.

Коронавірус у лавах ЗСУ: на коронавірус хворіють 154 військових. На жаль, п'ятеро хворих померли.

COVID-19 в областях України 23 червня:

Вінницька область – 1 690;

Волинська область – 1 894;

Дніпропетровська область – 1 049;

Донецька область – 368;

Житомирська область – 1 295;

Закарпатська область – 2 291;

Запорізька область – 555;

Івано-Франківська область – 2 091;

Кіровоградська область – 631;

Київ – 4 429;

Київська область – 2 285;

Львівська область – 4 220;

Луганська область – 73;

Миколаївська область – 366;

Одеська область – 1 333;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 3 038;

Сумська область – 263;

Тернопільська область – 1 744;

Харківська область – 1 844;

Херсонська область – 188;

Хмельницька область – 622;

Чернівецька область – 4 419;

Черкаська область – 605;

Чернігівська область – 485.

Головні новини про коронавірус в Україні

В Києві кафе і ресторанам дозволили приймати відвідувачів всередині

У столиці заклади громадського харчування вже можуть приймати клієнтів не лише на літніх терасах, а й всередині приміщення. Водночас кафе і ресторани ще не функціонуватимуть на повну, зокрема дитячі кімнати досі повинні бути закритими, а масові заходи на понад 10 осіб, як от, весілля, не дозволені.

Акутально Кафе і ресторани у Києві вже можуть приймати відвідувачів всередині

Україна стала державою в "червоній зоні" COVID-19

Україна потрапила до "червоної зони" країн через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Добовий показник нових інфікованих стабільно високий – вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення.

Що означає "червона зона" COVID-19? Країнами "червоної зони" вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тисяч населення. В України ж такий показник станом на 23 червня становить 46,8.

Нові правила туризму для українців в умовах пандемії

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список правил для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Українські туристи зможуть виїхати на іноземні курорти аж після 1 липня.

План дій туристів:

Насамперед українцям потрібно перевірити терміни відкриття кордонів країни, що цікавить, а також інформацію про те, які існують правила в'їзду для іноземців в умовах пандемії.

В цілях безпеки зареєструватися в системі "Друг", щоб посольство України в іншій країні могло надати допомогу в разі необхідності. Повідомляти держоргани про поїздку не потрібно.

Якщо правилами тієї країни, в яку відправляється турист, встановлено медичне обстеження, то його потрібно буде пройти до поїздки.

Більше про вимоги до туристів Відпочинок за кордоном влітку 2020: нові правила для українців в умовах пандемії

У Києві ІФА-тести стали обов'язковими для працівників торговельних мереж

23 червня КМДА опублікувала протокол проведення ІФА-тестування працівникам торговельних мереж Києва. Відповідне рішення прийняв штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Тестувати будуть працівників:

торгових мереж,

закладів громадського харчування,

сфери побутового обслуговування.

Важливо! Організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами повинні власники і керівники цих закладів один раз в місяць.

Антирекорд Львівщини та критика медичного керівництва області від МОЗ

Очільник МОЗ Максим Степанов навідався на Львівщину з робочим візитом, аби з'ясувати причину різкого сплеску захворюваності, адже саме в Львівській області наразі реєструють найвищий добовий приріст інфікованих.

Після робочого візиту Степанов заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ прийняття низки термінових і зважених рішень та кадрових змін.

Степанов виявив такі недоліки на Львівщині:

Велика черга на тестування. Інколи пацієнти очікували на результати по 7-10 днів.

Повільно проходять епідеміологічні розслідування, а особливо по медпрацівниках. З 268 розпочатих епідеміологічних розслідувань завершено тільки 3.

Погана забезпеченість лікарськими засобами

Нехтування індивідуальними засобами в громадських місцях, зокрема в транспорті.

Актуально Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: нові дані

"Масовий психоз": з Харківського диспансеру масово звільнилися медики

З Харківського обласного диспансеру, який перепрофілювали для хворих на COVID-19, звільнилася частина медперсоналу – з хворими погодилися працювати лише 16 медиків.

За словами директорки, спочатку планувалося, що близько 70 людей працюватимуть з інфікованими коронавірусом, але у міру того, як наступав момент, що повезуть хворих, відмовилося людей 40, а згодом ще 15.

Коли отримають виплати родини загиблих від коронавірусу медиків

Страхові виплати родинам медиків, які працювали з хворими на коронавірус і померли, стартують після встановлення причини смерті лікарів. Епідеміологічні розслідування смертей вже стартували.

Страхові виплати передбачені у таких випадках:

1 млн 576 тисяч гривень – родинам медпрацівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов'язків.

210 тисяч гривень – якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19.

Виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірус.

Новини про коронавірус у світі за 22 червня

У світі понад 9 мільйонів випадків зараження COVID-19. Згідно з даними онлайн-карти Університету Джонса Гопкінса, нині у світі зареєстровано 9 115 878 випадків захворювання на COVID-19. З них 4 544 196 хворих одужали, а 472 541 помер.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 312 302; Бразилія – 1 106 470; Росія – 599 705; Індія – 440 215; Велика Британія – 306 761.

Південна Корея оголосила про другу хвилю COVID-19 в країні

Корейський центр контролю та профілактики захворювань (KCDC) заявив, що в Південній Кореї вже триває друга хвиля спалаху коронавірусу. Перша хвиля закінчилася у квітні після того, як кількість нових випадків щодня зменшувалася приблизно до 10 або нижче впродовж декількох днів. Натомість від початку травня захворюваність знову різко зросла вгору.

У Кореї розраховують, що найбільший сплеск захворюваності відбудеться в осінні та зимові місяці. Відтак, органи охорони здоров'я країни готують достатньо ліжкомісць для боротьби з масштабним поширенням хвороби.

У Мексиці у новонароджених трійнят виявили коронавірус

У Мексиці зафіксували безпрецедентний випадок. У новонародженої трійні діагностували коронавірус.

Двоє новонароджених, хлопчик і дівчинка, мають легку форму захворювання і перебувають в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі. Але другий хлопчик потребує лікування від респіраторного захворювання.

Наразі медичні експерти досліджують, як немовляти могли заразитися і чи могло це відбутися через плаценту матері.

Авіакомпанії оголосили про припинення продажу алкоголю на борту літаків

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 авіакомпанії з різних країн світу припинили продаж алкоголю на борту літаків.

Це потрібно для того, щоб мінімізувати взаємодію між екіпажем і пасажирами та створити безпечнішу подорож.Крім того, це хороший спосіб продовжити перебування пасажирів у масках.

Ірландський лоукостер Ryanair, який літає з України, вже змінив правила. Вся їжа тепер має бути замовлена та упакована попередньо, а алкоголь до меню не входить.

Хто підтримав заборону на продаж алкоголю на борту: easyJet та Virgin Australia, KLM у Європі, Delta Air Lines і American Airlines у США, австралійський авіаперевізник Virgin Australia та гонконзький Cathay Pacifi. British Airways заборонили продаж алкоголю тільки в економічному класі. Українські авіакомпанії таких заяв поки не озвучували.

Дослідження коронавірусу

Встановили, який ризик захворіти на коронавірус, якщо інфекцію виявили у сусіда

Люди похилого віку заражаються від близьких набагато частіше, ніж молодь. Вчені підкреслюють, що інфіковані стають заразними до появи симптомів. Аналіз базувався на даних про спостереження за 349 хворими COVID-19 і 1964 людьми, з якими вони контактували.

Інфіковані SARS-CoV-2 в цьому дослідженні рідко передавали вірус людям поза своїм домом і не членам сім'ї. Така ймовірність була всього 2,4%. Водночас, ризик зараження серед мешканців одного житла була 17,1%, а серед родичів – 12,4%.

Найвищим був ризик зараження у людей у ​​віці 60 років і старше: при спільному проживанні з інфікованим вони хворіли у 28% випадків, а ризик заразитися від родичів був 18,4%. Для молодих людей (20 років і молодше) ці ризики становили відповідно 6,4% і 5,2%.

Російська вакцина від коронавірусу викликала побічні реакції у добровольців

Перший етап вивчення ефективності та безпечності вакцини проти коронавірусу стартував в Москві, в Сеченівському університеті 18 червня. У цей день щеплення зробили першим 18 добровольцям. Вони повідомили, що в перші години деякі з них відчули головний біль, також у них піднялася температура.В університеті відзначили, що така реакція інколи трапляється і "характерною для інших видів ін'єкцій".

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Коронавірус може жити в прісних водоймах до 25 днів

Вчені з Польщі та Великобританії дослідили, що потрапляння стічних вод у природні прісні водойми може відігравати роль у другій хвилі COVID-19.

Потрапляння стічних вод у прісні водойми – небезпечне явище для довкілля та здоров'я людини, оскільки забруднення прісноводних систем патогенними мікроорганізмами може мати серйозні наслідки.

Відомо, що коронавіруси можуть виживати у воді (до того ж холодна вода для них комфортніша, ніж гаряча), а вірусні частки в каналізації корелюють з поширеністю інфекції серед населення.

Встановили, що SARS-CoV-2 може залишатися життєздатним впродовж 25 днів. Натомість відносний ризик зараження інфекцією через прісну воду залежить від ступеня користування води в побуті, погоди, місцевості й топографії району.

Наприклад, якщо людина з країни підвищеного ризику вип'є 100 мілілітрів забрудненої води впродовж 24 годин, то отримає близько 470 вірусних частинок і, швидше за все, заразиться. Це рівносильно одному чи двом ковтків води.

Аби, уникнути інфікування, воду з крану перед вживанням краще прокип'ятити.