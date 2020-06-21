В Україні виявили 841 новий випадок зараження. У Китаї розпочали масове тестування. Прийшло анонімне повідомлення про спалах зараження коронавірусом на станції медичної допомоги у Вінниці. Такими були останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 червня.

Новини про коронавірус в Україні 20 червня

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Статистика хворих за минулу добу

Станом на 20 червня в Україні зафіксували 35 825 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, за минулу добу кількість збільшилася на 841.

Найбільше хворих за добу виявлено у Львівській області (+139), Закарпатській області (+109), Рівненській (+83). У столиці України зафіксовано 76 нових випадків коронавірусу та одну смерть.

Скільки хворих на коронавірус виявили в областях України

Чернівецька область – 4268 (+57)

Київ – 4252 (+76)

Львівська область – 3679 (+139)

Рівненська область – 2776 (+83)

Київська область – 2174 (+32)

Закарпатська область – 2069 (+109)

Івано-Франківська область – 1981 (+41)

Харківська область – 1779 (+35)

Волинська область – 1743 (+70)

Тернопільська область – 1643 (+38)

Вінницька область – 1627 (+31)

Одеська область – 1232 (+32)

Житомирська область – 1229 (+28)

Дніпропетровська область – 1036 (+15)

Кіровоградська область – 612 (+8)

Хмельницька область – 612 (+4)

Черкаська область – 592 (+7)

Запорізька область – 551 (+4)

Чернігівська область – 467 (+8)

Донецька область – 355 (+5)

Миколаївська область – 349 (+11)

Полтавська область – 290 (+1)

Сумська область – 252 (+6)

Херсонська область – 185

Луганська область – 72 (+1)

Всього з початку епідемії COVID-19 в Україні 994 людей померли від ускладнень. На жаль, за минулу добу загальна кількість летальних випадків збільшилася на 9.

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Чернівецька область – 171

Львівська область – 111

Київ – 97 (+1)

Івано-Франківська область – 95 (+1)

Харківська область – 68 (+2)

Рівненська область – 55 (+2)

Закарпатська область – 54 (+1)

Волинська область – 52

Київська область – 46 (+2)

Кіровоградська область – 30

Вінницька область – 28

Тернопільська область – 27

Дніпропетровська область – 23

Житомирська область – 21

Черкаська область – 21

Одеська область – 19

Запорізька область – 16

Хмельницька область – 14

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 10

Донецька область – 8

Миколаївська область – 7

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

З позитивних новин – 16 406 осіб одужали.

Скільки людей вилікувалося від коронавірусу в областях

Чернівецька область – 1534 (+64)

Рівненська область – 1500 (+33)

Київ – 1391 (+59)

Івано-Франківська область – 1071 (+7)

Тернопільська область – 1054 (+4)

Київська область – 1053 (+59)

Вінницька область – 991 (+1)

Закарпатська область – 842 (+9)

Харківська область – 837 (+25)

Дніпропетровська область – 776 (+18)

Львівська область – 668 (+5)

Житомирська область – 633 (+24)

Одеська область – 551 (+41)

Волинська область – 548

Кіровоградська область – 508 (+6)

Хмельницька область – 477 (+3)

Черкаська область – 392 (+4)

Запорізька область – 391 (+6)

Миколаївська область – 265 (+1)

Полтавська область – 262

Сумська область – 178

Херсонська область – 174

Донецька область – 145 (+3)

Чернігівська область – 112

Луганська область – 53 (+1)



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Кількість інфікованих медиків зростає

Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 5 950 медиків. На жаль, щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що наступного тижня розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19.

3ауважимо, 550 медпрацівників вже подолали хворобу та можуть повернутися до звичного життя.

Спалах коронавірусу на станції меддопомоги у Вінниці

У Вінниці на станції швидкої медичної допомоги у відділенні №1 медичні та немедичні працівники масово хворіють на пневмонії, збудником яких є коронавірус.

Про це анонімно повідомила співробітниця станції виданню "ТСН".

"Я вам телефоную з Вінниці і не хочу називати своє ім'я. Це мої колеги писали вам. Телефоную не зі свого номера, а з сім-картки, яку після розмови одразу викину, і ви більше не матимете зі мною зв'язку", – почала лист жінка.

Вона сказала, що у них дуже критична ситуація і багато людей захворіло. З 225 співробітників у 82 підтвердився коронавірус.

У нас дуже велика скупченість людей на маленьке приміщення і у цьому приміщенні грибок. Ремонт у ньому не робився років 30. Серед трьох підстанцій на нашій найгірші умови і найменше приміщення. Можливо, це сталося через це те, що невчасно були проведені ПЛР-тести. Але найбільше за все нас обурює те, що ця інформація ніде не проходить,

– зізналася вона.

За словами жінки, у МОЗ знають про цю ситуацію, але працівникам говорять, що у них не професійна хвороба, і що вони самі винні.

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Але ми не відлинювали від роботи, ніхто з нас не взяв не лікарняних, не відпусток. Ми працювали на передовій. А тепер вони говорять, що ви самі винні, що інфікувалися. Для того, щоб з’ясувати, де ми інфікувалися, потрібно провести розслідування кожного випадку окремо, але цього ніхто ще робив,

– анонімно додала жінка.

Київщина посилила контроль за карантином

На Київщині показник інцидентності наблизився до критичного значення. Область 20 червня запровадила негайне посилення контролю за дотриманням карантину. До критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%.

Які заклади в Києві перевірять першочергово

Посилення контролю за карантином впроваджується у дитсадках, закладах спорту, перукарнях та салонах краси.

Посилено контроль за об'єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.

На Одещині перевіряють пляжі

В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією упродовж останніх 7 днів. А поліція буде жорсткіше контролювати дотримання протиепідеміологічних заходів на одеських пляжах.

З 22 червня одеські пляжі посилено перевірятимуть на дотримання вимог карантину.

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У Києві оштрафували розважальні заклади

У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантину вночі провели рейди розважальними закладами. До адміністративної відповідальності притягнули 17 порушників, ще 2 – загрожує кримінальна. Загалом у столиці перевірили 27 закладів.

Найпоширеніші порушення:

відсутність засобів індивідуального захисту;

відсутність 5-денного запасу засобів індивідуального захисту;

не проводиться контроль термометрії працівників;

недостатня кількість дезінфекційних засобів;

незахищеність продуктів харчування;

відсутність захисних екранів;

проведення обслуговування відвідувачів у закритих залах кафе, а не на літніх майданчиках тощо.

Новини про коронавірус у світі 20 червня

У Пекіні розпочали масове тестування

У Пекіні розпочалася кампанія з комплексного повсюдного тестування жителів для виявлення інфікованих на коронавірусну інфекцію. Причиною став спалах COVID-19, який почав поширюватися у місті з 11 червня. На сьогодні підтверджено 205 випадків.

Чорногорія відкрила кордони для туристів

Чорногорія оголосила про завершення пандемії коронавірусу і дозволила відкрити кордони для іноземців, але з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Тобто тепер українці можуть їхати у Чорногорію лише з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який зробила акредитована лабораторія. Тесту на коронавірус має бути не більше, аніж 48 годин.

Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Загалом рішення будуть приймати на основі епідеміологічної ситуації.

Кіпр тестуватиме туристів в аеропортах

Кіпр відновив туристичний сезон з 15 червня, але для українців кордони поки закриті. В аеропортах острова вибірково тестуватимуть пасажирів на коронавірус

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що відновлення авіасполучення з Кіпром можливе з 1 липня. Однак рішення приймуть після покращення епідемічної ситуації в Україні.

До слова Велика Британія планує робити тести на COVID-19 в аеропортах замість двотижневої обсервації

Коронавірус у Білорусі

У Білорусі станом на 20 червня зареєстрували 57 936 випадків зараження COVID-19. За останню добу кількість хворих збільшилась на 603 людини. Натомість в Україні за останню добу зафіксували більшу кількість – 841 випадок.

Білорусь вже відкрила свої кордони для українських туристів. А президент Білорусі Олександр Лукашенко навіть погодився приїхати на парад до Дня перемоги у Москву 24 червня.

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Спалах на німецькому м'ясокомбінаті

Спалах COVID-19 трапився на м'ясокомбінаті німецької компанії Tönnies. Підприємство розташоване у західному місті Ред-Віденбрюк. Вірус виявили у понад тисячі працівників. Там уточнили, що станом на 20 червня 2020 року позитивний результат тесту на COVID-19 виявили у 1029 працівників. Всього провели 3127 тестів.