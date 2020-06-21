Новости о коронавирусе 20 июня: вспышка на станции медпомощи в Виннице, 841 новый случай
В Украине обнаружили 841 новый случай заражения. В Китае начали массовое тестирование. Пришло анонимное сообщение о возгорании коронавируса на станции медицинской помощи в Виннице. Такими были последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 20 июня
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Статистика больных за прошедшие сутки
По состоянию на 20 июня в Украине зафиксировали 35 825 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки количество увеличилось на 841.
Больше всего больных за сутки обнаружено во Львовской области (+139), Закарпатской области (+109), Ровненской (+83). В столице Украины зафиксировано 76 новых случаев коронавируса и одну смерть.
Сколько больных коронавирусом обнаружили в областях Украины
- Черновицкая область – 4268 (+57)
- Киев – 4252 (+76)
- Львовская область – 3679 (+139)
- Ровненская область – 2776 (+83)
- Киевская область – 2174 (+32)
- Закарпатская область – 2069 (+109)
- Ивано-Франковская область – 1981 (41)
- Харьковская область – 1779 (+35)
- Волынская область – 1743 (+70)
- Тернопольская область – 1643 (+38)
- Винницкая область – 1627 (+31)
- Одесская область – 1232 (+32)
- Житомирская область – 1229 (+28)
- Днепропетровская область – 1036 (+15)
- Кировоградская область – 612 (+8)
- Хмельницкая область – 612 (+4)
- Черкасская область – 592 (+7)
- Запорожская область – 551 (+4)
- Черниговская область – 467 (+8)
- Донецкая область – 355 (+5)
- Николаевская область – 349 (+11)
- Полтавская область – 290 (+1)
- Сумская область – 252 (+6)
- Херсонская область – 185
- Луганская область – 72 (+1)
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине 994 человека умерли от осложнений. К сожалению, за прошедшие сутки общее количество летальных случаев увеличилось на 9.
Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям
- Черновицкая область – 171
- Львовская область – 111
- Киев – 97 (+1)
- Ивано-Франковская область – 95 (1+)
- Харьковская область – 68 (+2)
- Ровненская область – 55 (+2)
- Закарпатская область – 54 (+1)
- Волынская область – 52
- Киевская область – 46 (+2)
- Кировоградская область – 30
- Винницкая область – 28
- Тернопольская область – 27
- Днепропетровская область – 23
- Житомирская область – 21
- Черкасская область – 21
- Одесская область – 19
- Запорожская область – 16
- Хмельницкая область – 14
- Полтавская область – 13
- Черниговская область – 10
- Донецкая область – 8
- Николаевская область – 7
- Сумская область – 5
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 0
Из позитивных новостей – 16 406 человек выздоровели.
Сколько людей излечилось от коронавируса в областях
- Черновицкая область – 1534 (+64)
- Ровненская область – 1500 (+33)
- Киев – 1391 (+59)
- Ивано-Франковская область – 1071 (+7)
- Тернопольская область – 1054 (+4)
- Киевская область – 1053 (+59)
- Винницкая область – 991 (+1)
- Закарпатская область – 842 (+9)
- Харьковская область – 837 (+25)
- Днепропетровская область – 776 (+18)
- Львовская область – 668 (+5)
- Житомирская область – 633 (+24)
- Одесская область – 551 (+41)
- Волынская область – 548
- Кировоградская область – 508 (+6)
- Хмельницкая область – 477 (+3)
- Черкасская область – 392 (+4)
- Запорожская область – 391 (+6)
- Николаевская область – 265 (+1)
- Полтавская область – 262
- Сумская область – 178
- Херсонская область – 174
- Донецкая область – 145 (+3)
- Черниговская область – 112
- Луганская область – 53 (+1)
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала
Количество инфицированных медиков растет
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 5 950 медиков. К сожалению, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19.
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на следующей неделе начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Отметим, 550 медработников уже побороли болезнь и могут вернуться к привычной жизни.
Вспышка коронавируса на станции медпомощи в Виннице
В Виннице на станции скорой медицинской помощи в отделении №1 медицинские и не медицинские работники массово болеют пневмонией, возбудителем которой является коронавирус.
Об этом анонимно сообщила сотрудница станции изданию "ТСН".
"Я вам звоню из Винницы и не хочу называть свое имя. Это мои коллеги писали вам. Звоню не по своему номеру, а с сим-карты, которую после разговора сразу выброшу, и вы больше не будете со мной на связи" – начала письмо женщина.
Она сказала, что у них очень критическая ситуация и многие заболели. Из 225 сотрудников у 82 подтвердился коронавирус.
У нас очень большое скопление людей на маленькое помещение и в этом помещении грибок. Ремонт в нем не делался лет 30. Среди трех подстанций на нашей худшие условия и маленькое помещение. Возможно, это произошло из-за этого то, что вовремя не были проведены ПЦР-тесты. Но больше всего всего нас возмущает то, что эта информация нигде не проходит,
– призналась она.
По словам женщины, в Минздраве знают об этой ситуации, но работникам говорят, что у них не профессиональная болезнь, и они сами виноваты.
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Но мы не отлынивали от работы, никто из нас не взял не больничных, не отпусков. Мы работали на передовой. А теперь они говорят, что вы сами виноваты, что инфицировались. Для того, чтобы выяснить, где мы заразились, нужно провести расследование каждого случая отдельно, но этого никто еще делал,
– анонимно добавила женщина.
Киевщина усилила контроль за карантином
На Киевщине показатель инцидентности приблизился к критическому значению. Область 20 июня ввела немедленное усиление контроля за соблюдением карантина. До критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%.
Какие заведения в Киеве проверят в первую очередь
- Усиление контроля за карантином внедряется в детсадах, учреждениях спорта, парикмахерских и салонах красоты.
- Усилен контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время посадки и высадки пассажиров.
В Одесской области проверяют пляжи
В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в течение последних 7 дней. А полиция будет жестко контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий на одесских пляжах.
С 22 июня одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина.
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В Киеве оштрафовали развлекательные заведения
В Киеве мобильные группы контроля за соблюдением карантина ночью провели рейды по развлекательным заведениям. К административной ответственности привлечены 17 нарушителей, еще 2 – грозит уголовная. Всего в столице проверили 27 заведений.
Самые распространенные нарушения:
- отсутствие средств индивидуальной защиты;
- отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты;
- не проводится контроль термометрии работников;
- недостаточное количество дезинфицирующих средств;
- незащищенность продуктов питания;
- отсутствие защитных экранов;
- проведение обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках и тому подобное.
Новости о коронавирусе в мире 20 июня
В Пекине начали массовое тестирование
В Пекине началась кампания по комплексному повсеместному тестированию жителей для выявления инфицированных коронавирусной инфекцией. Причиной стала вспышка COVID-19, который начал распространяться в городе с 11 июня. На сегодня подтверждено 205 случаев.
Черногория открыла границы для туристов
Черногория объявила о завершении пандемии коронавируса и позволила открыть границы для иностранцев, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.
То есть теперь украинцы могут ехать в Черногорию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделала аккредитованная лаборатория. Тесту на коронавирус должно быть не более, чем 48 часов.
Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. В общем решения будут принимать на основе эпидемиологической ситуации.
Кипр будет тестировать туристов в аэропортах
Кипр восстановил туристический сезон с 15 июня, но для украинцев границы пока закрыты. В аэропортах острова выборочно будут тестировать пассажиров на коронавирус.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что возобновление авиасообщения с Кипром возможно с 1 июля. Однако решение примут после улучшения эпидемической ситуации в Украине.
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Коронавирус в Беларуси
В Беларуси по состоянию на 20 июня зарегистрировали 57 936 случаев заражения COVID-19. За последние сутки количество больных увеличилось на 603 человека. Зато в Украине за последние сутки зафиксировали большее количество – 841 случай.
Беларусь уже открыла свои границы для украинских туристов. А президент Беларуси Александр Лукашенко даже согласился приехать на парад ко Дню Победы в Москву 24 июня.
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Вспышка на немецком мясокомбинате
Вспышка COVID-19 произошла на мясокомбинате немецкой компании Tönnies. Предприятие расположено в западном городе Ред-Виденбрюк. Вирус обнаружили в более тысячи работников. Там уточнили, что на 20 июня 2020 года положительный результат теста на COVID-19 обнаружили в 1029 работников. Всего провели 3 127 тестов.