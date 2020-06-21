В Украине обнаружили 841 новый случай заражения. В Китае начали массовое тестирование. Пришло анонимное сообщение о возгорании коронавируса на станции медицинской помощи в Виннице. Такими были последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 20 июня

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Статистика больных за прошедшие сутки

По состоянию на 20 июня в Украине зафиксировали 35 825 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки количество увеличилось на 841.

Больше всего больных за сутки обнаружено во Львовской области (+139), Закарпатской области (+109), Ровненской (+83). В столице Украины зафиксировано 76 новых случаев коронавируса и одну смерть.

Сколько больных коронавирусом обнаружили в областях Украины

Черновицкая область – 4268 (+57)

Киев – 4252 (+76)

Львовская область – 3679 (+139)

Ровненская область – 2776 (+83)

Киевская область – 2174 (+32)

Закарпатская область – 2069 (+109)

Ивано-Франковская область – 1981 (41)

Харьковская область – 1779 (+35)

Волынская область – 1743 (+70)

Тернопольская область – 1643 (+38)

Винницкая область – 1627 (+31)

Одесская область – 1232 (+32)

Житомирская область – 1229 (+28)

Днепропетровская область – 1036 (+15)

Кировоградская область – 612 (+8)

Хмельницкая область – 612 (+4)

Черкасская область – 592 (+7)

Запорожская область – 551 (+4)

Черниговская область – 467 (+8)

Донецкая область – 355 (+5)

Николаевская область – 349 (+11)

Полтавская область – 290 (+1)

Сумская область – 252 (+6)

Херсонская область – 185

Луганская область – 72 (+1)

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине 994 человека умерли от осложнений. К сожалению, за прошедшие сутки общее количество летальных случаев увеличилось на 9.

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Черновицкая область – 171

Львовская область – 111

Киев – 97 (+1)

Ивано-Франковская область – 95 (1+)

Харьковская область – 68 (+2)

Ровненская область – 55 (+2)

Закарпатская область – 54 (+1)

Волынская область – 52

Киевская область – 46 (+2)

Кировоградская область – 30

Винницкая область – 28

Тернопольская область – 27

Днепропетровская область – 23

Житомирская область – 21

Черкасская область – 21

Одесская область – 19

Запорожская область – 16

Хмельницкая область – 14

Полтавская область – 13

Черниговская область – 10

Донецкая область – 8

Николаевская область – 7

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Из позитивных новостей – 16 406 человек выздоровели.

Сколько людей излечилось от коронавируса в областях

Черновицкая область – 1534 (+64)

Ровненская область – 1500 (+33)

Киев – 1391 (+59)

Ивано-Франковская область – 1071 (+7)

Тернопольская область – 1054 (+4)

Киевская область – 1053 (+59)

Винницкая область – 991 (+1)

Закарпатская область – 842 (+9)

Харьковская область – 837 (+25)

Днепропетровская область – 776 (+18)

Львовская область – 668 (+5)

Житомирская область – 633 (+24)

Одесская область – 551 (+41)

Волынская область – 548

Кировоградская область – 508 (+6)

Хмельницкая область – 477 (+3)

Черкасская область – 392 (+4)

Запорожская область – 391 (+6)

Николаевская область – 265 (+1)

Полтавская область – 262

Сумская область – 178

Херсонская область – 174

Донецкая область – 145 (+3)

Черниговская область – 112

Луганская область – 53 (+1)

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Количество инфицированных медиков растет

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 5 950 медиков. К сожалению, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на следующей неделе начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, 550 медработников уже побороли болезнь и могут вернуться к привычной жизни.

Вспышка коронавируса на станции медпомощи в Виннице

В Виннице на станции скорой медицинской помощи в отделении №1 медицинские и не медицинские работники массово болеют пневмонией, возбудителем которой является коронавирус.

Об этом анонимно сообщила сотрудница станции изданию "ТСН".

"Я вам звоню из Винницы и не хочу называть свое имя. Это мои коллеги писали вам. Звоню не по своему номеру, а с сим-карты, которую после разговора сразу выброшу, и вы больше не будете со мной на связи" – начала письмо женщина.

Она сказала, что у них очень критическая ситуация и многие заболели. Из 225 сотрудников у 82 подтвердился коронавирус.

У нас очень большое скопление людей на маленькое помещение и в этом помещении грибок. Ремонт в нем не делался лет 30. Среди трех подстанций на нашей худшие условия и маленькое помещение. Возможно, это произошло из-за этого то, что вовремя не были проведены ПЦР-тесты. Но больше всего всего нас возмущает то, что эта информация нигде не проходит,

– призналась она.

По словам женщины, в Минздраве знают об этой ситуации, но работникам говорят, что у них не профессиональная болезнь, и они сами виноваты.

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Но мы не отлынивали от работы, никто из нас не взял не больничных, не отпусков. Мы работали на передовой. А теперь они говорят, что вы сами виноваты, что инфицировались. Для того, чтобы выяснить, где мы заразились, нужно провести расследование каждого случая отдельно, но этого никто еще делал,

– анонимно добавила женщина.

Киевщина усилила контроль за карантином

На Киевщине показатель инцидентности приблизился к критическому значению. Область 20 июня ввела немедленное усиление контроля за соблюдением карантина. До критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%.

Какие заведения в Киеве проверят в первую очередь

Усиление контроля за карантином внедряется в детсадах, учреждениях спорта, парикмахерских и салонах красоты.

Усилен контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время посадки и высадки пассажиров.

В Одесской области проверяют пляжи

В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в течение последних 7 дней. А полиция будет жестко контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий на одесских пляжах.

С 22 июня одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина.

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В Киеве оштрафовали развлекательные заведения

В Киеве мобильные группы контроля за соблюдением карантина ночью провели рейды по развлекательным заведениям. К административной ответственности привлечены 17 нарушителей, еще 2 – грозит уголовная. Всего в столице проверили 27 заведений.

Самые распространенные нарушения:

отсутствие средств индивидуальной защиты;

отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты;

не проводится контроль термометрии работников;

недостаточное количество дезинфицирующих средств;

незащищенность продуктов питания;

отсутствие защитных экранов;

проведение обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках и тому подобное.

Новости о коронавирусе в мире 20 июня

В Пекине начали массовое тестирование

В Пекине началась кампания по комплексному повсеместному тестированию жителей для выявления инфицированных коронавирусной инфекцией. Причиной стала вспышка COVID-19, который начал распространяться в городе с 11 июня. На сегодня подтверждено 205 случаев.

Черногория открыла границы для туристов

Черногория объявила о завершении пандемии коронавируса и позволила открыть границы для иностранцев, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

То есть теперь украинцы могут ехать в Черногорию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделала аккредитованная лаборатория. Тесту на коронавирус должно быть не более, чем 48 часов.

Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. В общем решения будут принимать на основе эпидемиологической ситуации.

Кипр будет тестировать туристов в аэропортах

Кипр восстановил туристический сезон с 15 июня, но для украинцев границы пока закрыты. В аэропортах острова выборочно будут тестировать пассажиров на коронавирус.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что возобновление авиасообщения с Кипром возможно с 1 июля. Однако решение примут после улучшения эпидемической ситуации в Украине.

К слову Великобритания планирует делать тесты на COVID-19 в аэропортах вместо двухнедельной обсервации

Коронавирус в Беларуси

В Беларуси по состоянию на 20 июня зарегистрировали 57 936 случаев заражения COVID-19. За последние сутки количество больных увеличилось на 603 человека. Зато в Украине за последние сутки зафиксировали большее количество – 841 случай.

Беларусь уже открыла свои границы для украинских туристов. А президент Беларуси Александр Лукашенко даже согласился приехать на парад ко Дню Победы в Москву 24 июня.

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Вспышка на немецком мясокомбинате

Вспышка COVID-19 произошла на мясокомбинате немецкой компании Tönnies. Предприятие расположено в западном городе Ред-Виденбрюк. Вирус обнаружили в более тысячи работников. Там уточнили, что на 20 июня 2020 года положительный результат теста на COVID-19 обнаружили в 1029 работников. Всего провели 3 127 тестов.