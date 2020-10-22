За минулу добу коронавірус виявили у 631 мешканця Києва. Це найбільший добовий приріст хворих у столиці від початку пандемії.

За цей самий період госпіталізували 46 пацієнтів. Більшість лишились вдома на самоізоляції. Вони продовжують своє лікування під контролем лікарів, повідомив мер міста Віталій Кличко.

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На жаль, померли ще 15 хворих. Натомість з лікарень виписали 189 пацієнтів, оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

Заповненість лікарень у Києві

4 медичні установи Києва для хворих на COVID-19 вже заповнені на 100% – Київські міські клінічні лікарні №1, 3, 5, та 9. Майже заповнена і Київська міська клінічна лікарня №7, у якій зайнято вже 93% ліжкомісць.

Загалом із 22 відведених для боротьби з COVID-19 медичних установ столиці лише 9 поки що не наблизились до заповненості у 70%.

Нагадаємо, що 19 жовтня Київ знову опинився у помаранчевій зону карантинного зонування.

Від початку пандемії у столиці зареєстрували 32 500 хворих на коронавірусну інфекцію. Хвороба забрала життя 642 киян, але все ж 11 304 мешканці міста змогли її подолати.