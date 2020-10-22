За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 631 жителя Киева. Это самый большой суточный прирост больных в столице с начала пандемии.

За этот же период госпитализировали 46 пациентов. Большинство остались дома на самоизоляции. Они продолжают свое лечение под контролем врачей, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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К сожалению, умерли еще 15 больных. Зато из больниц выписали 189 пациентов, поскольку последний ПЦР-тест по их образцами показал отрицательный результат.

Заполненность больниц в Киеве

4 медицинских учреждения Киева для больных COVID-19 уже заполнены на 100% – Киевские городские клинические больницы №1, 3, 5, и 9. Почти заполнена и киевская городская клиническая больница №7, в которой занято уже 93% койкомест.

Всего с 22 отведенных для борьбы с COVID-19 медицинских учреждений столицы лишь 9 пока не приблизились к заполненности в 70%.

Напомним, что 19 октября он вновь оказался в оранжевой зоне карантинного зонирования.

С начала пандемии в столице зарегистрировали 32 500 больных коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни 642 киевлян, но все же 11 304 жителя города смогли ее преодолеть.