Коронавірус у Росії: за добу вперше зафіксували понад 19 тисяч хворих
За минулу добу у Росії зареєстрували 19 768 хворих на коронавірус. Вперше за весь час пандемії РФ перейшла межу у 19 тисяч нових інфікованих.
Від початку 2020 року в Росії зареєстрували 1 693 454 хворих на коронавірусну інфекцію. Але ці дані можна вважати спотвореними, оскільки РФ враховує й окупований український Крим, повідомляє 24 канал.
До теми ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19
У Санкт-Петербурзі та Москві зареєстрували рекордний приріст інфікованих.
- Москва – 5826;
- Санкт-Петербург – 1 031;
- Московська область – 569;
- Нижньогородська область - 417;
- Архангельська область – 389.
Число померлих за весь час пандемії становить 29 217. З них 389 пішли з життя лише за останній день.
Натомість одужали ще 15 567 інфікованих. Загалом хворобу подолав 1 266 931 мешканець Росії.
Від початку 2020 року в країні провели більш ніж 62,4 мільйони тестів на виявлення коронавірусної інфекції.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
- 28 листопада російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- Новосибірський центр "Вектор" зареєстрував другу російську вакцину проти коронавірусу. За словами Путіна, на підході ще третя вакцина – від центру імені Чумакова РАН.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень). Втім, точно невідомо, про який саме препарат йдеться.
- Кілька іноземних інформаційних агенцій повідомляють, що статистика смертності від коронавірусу в Росії занижена.
Поділитися новиною