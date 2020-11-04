За минулу добу у Росії зареєстрували 19 768 хворих на коронавірус. Вперше за весь час пандемії РФ перейшла межу у 19 тисяч нових інфікованих.

Від початку 2020 року в Росії зареєстрували 1 693 454 хворих на коронавірусну інфекцію. Але ці дані можна вважати спотвореними, оскільки РФ враховує й окупований український Крим, повідомляє 24 канал.

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У Санкт-Петербурзі та Москві зареєстрували рекордний приріст інфікованих.

Москва – 5826;

Санкт-Петербург – 1 031;

Московська область – 569;

Нижньогородська область - 417;

Архангельська область – 389.

Число померлих за весь час пандемії становить 29 217. З них 389 пішли з життя лише за останній день.

Натомість одужали ще 15 567 інфікованих. Загалом хворобу подолав 1 266 931 мешканець Росії.

Від початку 2020 року в країні провели більш ніж 62,4 мільйони тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Коронавірус в Росії: основне