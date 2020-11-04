За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 768 больных коронавирусом. Впервые за все время пандемии РФ перешла черту в 19 тысяч новых инфицированных.

С начала 2020 года в России зарегистрировали 1 693 454 больных коронавирусной инфекцией. Но эти данные можно считать искаженными, поскольку РФ учитывает и оккупированный украинский Крым, сообщает 24 канал.

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В Санкт-Петербурге и Москве зарегистрировали рекордный прирост инфицированных.

Москва – 5 826;

Санкт-Петербург – 1 031;

Московская область – 569;

Нижегородская область – 417;

Архангельская область – 389.

Число умерших за все время пандемии составляет 29 217. Из них 389 ушли из жизни только за последний день.

Между тем выздоровели еще 15 567 инфицированных. В общем болезнь преодолел 1 266 931 житель России.

С начала 2020 года в стране провели более 62,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Коронавирус в России: основное