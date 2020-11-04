Коронавирус в России: за сутки впервые зафиксировали более 19 тысяч больных
За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 768 больных коронавирусом. Впервые за все время пандемии РФ перешла черту в 19 тысяч новых инфицированных.
С начала 2020 года в России зарегистрировали 1 693 454 больных коронавирусной инфекцией. Но эти данные можно считать искаженными, поскольку РФ учитывает и оккупированный украинский Крым, сообщает 24 канал.
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В Санкт-Петербурге и Москве зарегистрировали рекордный прирост инфицированных.
- Москва – 5 826;
- Санкт-Петербург – 1 031;
- Московская область – 569;
- Нижегородская область – 417;
- Архангельская область – 389.
Число умерших за все время пандемии составляет 29 217. Из них 389 ушли из жизни только за последний день.
Между тем выздоровели еще 15 567 инфицированных. В общем болезнь преодолел 1 266 931 житель России.
С начала 2020 года в стране провели более 62,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 ноября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса. По словам Путина, на подходе еще третья вакцина – от центра имени Чумакова РАН.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен). Впрочем, точно неизвестно, о каком именно препарате идет речь.
- Несколько иностранных информационных агентств сообщают, что статистика смертности от коронавируса в России занижена.
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