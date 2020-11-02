За минулу добу в Росії зареєстрували 18 257 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 2 листопада РФ повідомила про 1 655 038 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 4796, у Санкт-Петербурзі – 923, у Підмосков'ї – 556.

За минулу добу в Росії померли 238 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 28 473 хворих на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 10 360 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 236 033 особа. Всього в РФ зробили 61,5 мільйона тестів. Наразі в країні 390 532 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне