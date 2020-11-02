Коронавирус в России: снова более 18 тысяч больных
За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 257 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 2 ноября РФ сообщила о 1 655 038 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4796, в Санкт-Петербурге – 923, в Подмосковье – 556.
За минувшие сутки в России умерли 238 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерло 28 473 больных с коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за минувшие сутки 10 360 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 236 033 лицо. Всего в РФ сделали 61,5 миллиона тестов. Сейчас в стране 390 532 активных случаев.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Русские все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
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