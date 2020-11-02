За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 257 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 2 ноября РФ сообщила о 1 655 038 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4796, в Санкт-Петербурге – 923, в Подмосковье – 556.

За минувшие сутки в России умерли 238 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерло 28 473 больных с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за минувшие сутки 10 360 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 236 033 лицо. Всего в РФ сделали 61,5 миллиона тестов. Сейчас в стране 390 532 активных случаев.

Коронавирус в России: основное