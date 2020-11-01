За минулу добу у Росії виявили 18 665 нових випадків зараження коронавірусом. Для країни це черговий рекордний добовий приріст хворих від початку пандемії.

Хворобу виявили у кожному з регіонів РФ. Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 1 636 781, повідомляє стопкоронавирус.рф.

До теми У Челябінській лікарні стався потужний вибух: є загиблі – фото, відео

Найбільше нових випадків зафіксували у:

Москві – 5261 (всього 429 409),

Санкт-Петербурзі – 896 (62 272),

Московській області – 545 (87 366),

Нижньогородській області – 394 (41 960),

Архангельській області – 365 (20 945).

За останню добу в країні померли ще 245 пацієнтів, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків від хвороби зросла до 28 235.

Натомість виписали 10 259 людей. Загалом від початку пандемії одужали 1 225 673 мешканців Росії.

Раніше Путін заявив, що попри стрімке зростання захворюваності, у країні не планують вводити загальнонаціональний локдаун. За його словами, влада "чітко розуміє" подальший план дій. При цьому у Кремлі визнали, що у країні бракує лікарів.

Зауважимо, що російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, оскільки РФ враховує й окупований український Крим.

Окрім цього, офіційні дані про смертність від хвороби досі залишаються значно нижчими, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Декілька іноземних видань провели своє розслідування та з'ясували, що показники РФ за показниками летальності є заниженими.