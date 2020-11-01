За минувшие сутки в России обнаружили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Для страны это очередной рекордный суточный прирост заболевших с начала пандемии.

Болезнь обнаружили в каждом из регионов РФ. Общее количество инфицированных в стране возросло до 1 636 781, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в:

Москве – 5 261 (всего 429 409),

Санкт-Петербурге – 896 (62 272),

Московской области – 545 (87 366),

Нижегородской области – 394 (41 960),

Архангельской области – 365 (20 945).

За последние сутки в стране погибли еще 245 пациентов, в результате чего общее количество летальных случаев от болезни возросло до 28 235.

Зато выписали 10 259 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 225 673 жителей России.

Ранее Путин заявил, что несмотря на стремительный рост заболеваемости в стране не планируют вводить общенациональный локдаун. По его словам, власть "четко понимает" дальнейший план действий. При этом в Кремле признали, что в стране не хватает врачей.

Заметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, поскольку РФ учитывает оккупированный украинский Крым.

Кроме этого, официальные данные о смертности от болезни до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах с похожей эпидемиологической ситуацией. Несколько иностранных изданий провели свое расследование и выяснили, что показатели РФ по показателям летальности являются заниженными.