Коронавірус в Росії: понад 18 тисяч хворих за добу
За минулу добу в Росії зареєстрували 18 283 нових хворих на COVID-19, Загалом, станом на 30 жовтня РФ повідомила про 1 599 976 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 5 268 жителів міста, у Санкт-Петербурзі – 801, у Підмосков'ї – 524.
За минулу добу в Росії померли 355 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 27 656 хворий на коронавірусну інфекцію.
Одужали за минулу добу 14 519 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 200 560 особа. Всього в РФ зробили 59,8 мільйона тестів. Наразі в країні 371 760 активних випадків.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 листопада російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).