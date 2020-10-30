За минулу добу в Росії зареєстрували 18 283 нових хворих на COVID-19, Загалом, станом на 30 жовтня РФ повідомила про 1 599 976 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 5 268 жителів міста, у Санкт-Петербурзі – 801, у Підмосков'ї – 524.

За минулу добу в Росії померли 355 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 27 656 хворий на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 14 519 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 200 560 особа. Всього в РФ зробили 59,8 мільйона тестів. Наразі в країні 371 760 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне