Коронавирус в России: больше 18 тысяч больных в сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 283 новых больных COVID-19, В общем, по состоянию на 30 октября РФ сообщила об 1 599 976 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали: в Москве – 5 268 жителей города, в Санкт-Петербурге – 801, в Подмосковье – 524.
За минувшие сутки в России умерли 355 пациентов с COVID-19. В целом с момента начала пандемии в России умерли 27 656 больных коронавирусной инфекцией.
Поправились за минувшие сутки 14 519 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 200 560. В целом в РФ сделали 59,8 миллиона тестов. Сейчас в стране 371 760 активных случаев.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 ноября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).