За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 283 новых больных COVID-19, В общем, по состоянию на 30 октября РФ сообщила об 1 599 976 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали: в Москве – 5 268 жителей города, в Санкт-Петербурге – 801, в Подмосковье – 524.

За минувшие сутки в России умерли 355 пациентов с COVID-19. В целом с момента начала пандемии в России умерли 27 656 больных коронавирусной инфекцией.

Поправились за минувшие сутки 14 519 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 200 560. В целом в РФ сделали 59,8 миллиона тестов. Сейчас в стране 371 760 активных случаев.

Коронавирус в России: основное