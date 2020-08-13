Коронавірус проти курців: іспанська Галісія обмежила паління на вулиці
В автономній спільноті Галісія, що входить до складу Іспанії, влада ввела обмеження на куріння на вулицях. Все через коронавірус: у регіоні сподіваються, що таке обмеження стримає поширення інфекції.
Так, у Галісії тепер не можна палити на вулицях і у громадських місцях. Йдеться про тераси, де дистанція між людьми менша 2 метрів. Про це інформує El Pais.
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Ця заборона набуває чинності з 13 серпня. Зауважимо, що ще 8 іспанських регіонів, включно з Мадридом, розглядають впровадження такого обмеження.
Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії
- Останнім часом ситуація там погіршується.
- Вже понад 2 тижні у країні щодня реєструють по кілька тисяч нових заражень.
- Приміром, за останню добу у країні зафіксували аж 3 172 нових випадки.
- Зауважимо, що навесні Іспанія теж була однією з лідерок за кількістю хворих на COVID-19 у Європі.
- Загалом в Іспанії вже захворіли на коронавірус 330 тисяч людей. Кількість летальних випадків теж висока – 28 579.
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