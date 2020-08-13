В автономній спільноті Галісія, що входить до складу Іспанії, влада ввела обмеження на куріння на вулицях. Все через коронавірус: у регіоні сподіваються, що таке обмеження стримає поширення інфекції.

Так, у Галісії тепер не можна палити на вулицях і у громадських місцях. Йдеться про тераси, де дистанція між людьми менша 2 метрів. Про це інформує El Pais.

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Ця заборона набуває чинності з 13 серпня. Зауважимо, що ще 8 іспанських регіонів, включно з Мадридом, розглядають впровадження такого обмеження.

Зверніть увагу! Галісія є першим регіоном Іспанії, який у серпня точково посилив карантин і обмежив пересування громадян через зростання хворих на COVID-19.

Регіон Галісія на карті Іспанії:

Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії