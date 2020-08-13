Коронавирус против курильщиков: испанская Галисия ограничила курение на улице
В автономном сообществе Галисия, что входит в состав Испании, власти ввели ограничения на курение на улицах. Все из-за коронавируса: в регионе надеются, что такое ограничение сдержит распространение инфекции.
Так, в Галисии теперь нельзя курить на улицах и в общественных местах. Речь идет о террасах, где дистанция между людьми меньше 2 метров. Об этом информирует El Pais.
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Этот запрет вступает в силу с 13 августа. Заметим, что еще 8 испанских регионов, включая Мадрид, рассматривают внедрение такого ограничения.
Какова ситуация с коронавирусом в Испании
- В последнее время ситуация там ухудшается.
- Уже более 2 недель в стране ежедневно регистрируют по несколько тысяч новых заражений.
- К примеру, за последние сутки в стране зафиксировали аж 3 172 новых случая.
- Заметим, что весной Испания тоже была одной из лидеров по количеству больных COVID-19 в Европе.
- Всего в Испании уже заболели коронавирусом 330 тысяч человек. Количество летальных исходов тоже высокое – 28 579.
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