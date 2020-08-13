В автономном сообществе Галисия, что входит в состав Испании, власти ввели ограничения на курение на улицах. Все из-за коронавируса: в регионе надеются, что такое ограничение сдержит распространение инфекции.

Так, в Галисии теперь нельзя курить на улицах и в общественных местах. Речь идет о террасах, где дистанция между людьми меньше 2 метров. Об этом информирует El Pais.

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Этот запрет вступает в силу с 13 августа. Заметим, что еще 8 испанских регионов, включая Мадрид, рассматривают внедрение такого ограничения.

Обратите внимание! Галисия является первым регионом Испании, который в августе точечно ужесточил карантин и ограничил передвижение граждан из-за роста больных COVID-19.



Регион Галисия на карте Испании:

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